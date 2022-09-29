Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığına dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığına dikkati çekti Açıklaması

29.09.2022 11:44
Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığına dikkati çekti Açıklaması

Avrupa Acil Kalp Hastalıkları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığının en ölümcül şeklinin kalp krizi olduğunu bildirdi.

Avrupa Acil Kalp Hastalıkları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığının en ölümcül şeklinin kalp krizi olduğunu bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Görenek, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kalp krizinin tüm teknolojik gelişmelere rağmen halen ölümlerin ek sık sebebi olduğunu vurguladı.

Kalp krizinin, en korkulan koroner arter hastalığı tablosu olduğunu aktaran Görenek, şu bilgileri verdi:

"Koroner arter hastalığı çok yaygın bir kalp rahatsızlığıdır. Kalbi besleyen ana kan damarları kalp kasına yeterli kan, oksijen ve besin temin etmekle görevlidir. Koroner damarlardaki kolesterol birikintileri koroner arter hastalığının en başlıca nedenidir. Bu plaklar ilerledikçe kalp kaslarına yeterli kan gitmez ve ilerleyerek sonunda kalp krizi gelişir. Koroner arter hastalığının belirtileri kalbe yeterince kan gidemediğinde ortaya çıkar. Koroner arter hastalığınız varsa kalbe giden kan akışının azalması göğüs ağrısına ve nefes darlığına neden olabilir. Kan akışının tamamen tıkanması ise kalp krizine neden olur. Koroner arter hastalığı genellikle on yıllar içinde gelişir. Ciddi bir tıkanıklık gelişene veya kalp krizi meydana gelene kadar hastalık fark edilmeyebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek koroner arter hastalığını tamamen ortadan kaldırmasa da önlemeye ya da yavaş ilerlemesine yardımcı olur."

"En sık görülen belirti ve bulguları göğüs ağrısıdır"

Görenek, koroner arter hastalığı bulgularının başta fark edilemeyebileceğini veya sadece egzersiz sırasında ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Koroner arterler daralmaya devam ettikçe kalp kasına daha az kan ulaşacağını, buna bağlı olarak semptomların daha şiddetli ve sık hale geleceğini kaydeden Görenek, "Koroner arter hastalığının en sık görülen belirti ve bulguları göğüs ağrısıdır. Göğsünüzde ağrı, baskı veya sıkışma hissedebilirsiniz. Ağrı kalp krizi sırasında daha da artar ve hastalar bu durumu 'Biri göğsüme oturmuş gibi hissediyorum' şeklinde tanımlar." ifadelerini kullandı.

Ağrının genellikle göğsün orta veya sol tarafında görülebileceğine dikkati çeken Görenek, efor ya da yürümenin anjinayı (göğüste ağrı, sıkışma ve baskı hissi) tetikleyebileceğini belirtti.

Bazı kişilerde boyun, kol veya sırtta ağrı hissedilebileceğini aktaran Görenek, "Nefes darlığı... Nefesinizin yetmediğini hissediyorsanız bunun bir nedeninin koroner arter hastalığı olabileceği aklınıza gelmelidir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Görenek, bulgular arasında çarpıntının da bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Genellikle hızlı vurular ya da düzensiz kalp atımı şeklinde hissedilir. Bununla birlikte her çarpıntının nedeni koroner arter hastalığı değildir. Yorgunluk... Kalbiniz vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamıyorsa, kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Koroner arter hastalığının en ölümcül şekli kalp krizidir. Peki kalp krizi nedir? Tamamen tıkanmış bir koroner arter kalp krizine neden olur. Kalp krizinin klasik belirti ve bulguları, ezici vasıfta göğüs ağrısı veya basıncı, omuz ya da kol ağrısı, nefes darlığı ve terlemeyi içerir. Boyun veya çene ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk gibi daha az tipik bulgular da olabilir. Bazen kalp krizi belirgin bir belirti veya bulguya neden olmaz. Bu durumda tanı koymak zor olmaktadır. Kalp krizi bulguları olan bir kişinin hemen vakit geçirmeden 112'yi araması ve en yakın sağlık kurumuna ambulansla gitmesi gereklidir. Kendi imkanlarıyla, araç kullanarak ya da başka şekilde hastaneye gitmek doğru olmaz çünkü yolda ani bir çarpıntı ani ölüme neden olabilir."

YORUMLAR
500
Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Kaş'ta vefat eden zabıta memuru toprağa verildi Kaş'ta vefat eden zabıta memuru toprağa verildi
Kaynak: AA

Bülent Görenek, Kalp Krizi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığına dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:59 Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 18:42:48. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Bülent Görenek, koroner arter hastalığına dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement