Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu - Son Dakika
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Sağlık

Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu

Avustralya\'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu.

11.12.2024 00:26
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Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan 323 adet virüs örneği bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmayı emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney yürütecek. Ayrıca, geçmişte Virus Tanımlama Laboratuvarı'nın başında bulunan Julian Druce da eş-soruşturmacı olarak görevlendirildi.

BAKANLIK, TEKRARLANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; Bakanlık, benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlemler aldığını açıkladı. Personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi bu önlemler arasında yer alıyor. Yetkililer, materyallerin doğru şekilde saklanmasını ve kaydının eksiksiz tutulmasını sağlamak için laboratuvar çalışanlarına yönelik denetimleri artıracak.

KAYIP ÖRNEKLER İMHA EDİLMİŞ OLABİLİR Mİ?

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Gerrard, "Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur ve enfekte edici özelliklerini kaybeder" dedi. Ayrıca, kayıp örneklerin büyük olasılıkla rutin laboratuvar prosedürü olan otoklavlama yöntemiyle imha edilmiş ancak bu işlemin kaydedilmemiş olabileceğini vurguladı.

İNSANLARDA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN VİRÜS

Dr. Gerrard, Queensland'de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus'un Avustralya'da insanlarda hiç görülmediğini söyledi. Bu durum, kamuoyundaki endişeyi hafifletmek için bir güvence olarak sunuldu.

Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yıldıray yanık:
    skmi varda o pis virüsü geliştirip laboratuarda saklıyorsunuz. Amaç o virüsü geliştirip ne yapmak. 9 0 Yanıtla
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