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Avusturya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı - Son Dakika

Avusturya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı

11.01.2022 14:56
Avusturya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı

Avusturya'da yılbaşı öncesinde uygulanan kapanma nedeniyle 2 binin altına gerileyen günlük Kovid-19 vaka sayıları, yeniden 10 bininin üzerine çıktı.

Avusturya'da yılbaşı öncesinde uygulanan kapanma nedeniyle 2 binin altına gerileyen günlük Kovid-19 vaka sayıları, yeniden 10 bininin üzerine çıktı.

Ülkede hızlı şekilde yayılan Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu gibi yeni önlemler yürürlüğe girmesine rağmen vakalardaki artış sürdü.

Avusturya'da son 24 saatte 11 bin 516 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 361 bin 741'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 13 bin 872'ye yükseldi.

Kapalı alanlara girişlerde aşı ve hastalığı geçirmiş olma koşulunun daha sıkı bir şekilde kontrol edilmeye başlandığı ülkede, artan vakaların yoğun bakım hasta sayılarına ciddi etkisinin olmadığı görülüyor.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da Noel öncesinde 600'ün üzerine çıkan yoğun bakım hasta sayısı 256 olarak açıklandı.

Çekya'da vakaların yüzde 50'si Omicron

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki günlük vaka sayılarının yarsını Omicron varyantının oluşturduğu, büyük şehirlerde bu oranın yüzde 80'lere ulaştığı bildirildi.

Ülkede günlük vaka sayılarında ciddi bir artış görülmezken uzmanlar, ilerleyen günlerde günlük vakaların 50 binlere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Çekya'da karantina süresi 5 güne düşürüldü. 14 günlük karantina sürecinin kısaltılmasına ilişkin yetkililer, Omicron türünün hızlı yayıldığını ancak virüsün kuluçka süresinin önceki varyantlara oranla daha kısa olduğuna işaret etti.

Ayrıca çok hızlı yayılan bu tür nedeniyle çalışanların uzun süre karantinada kalması durumunda iş gücünde ciddi sorunlar yaşanabileceği belirtildi.

Son 24 saatte 7 bin 336 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 538 bin 298'e çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 artışla 36 bin 683'e ulaştı.

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Avusturya, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Avusturya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları yeniden 10 binin üzerine çıktı - Son Dakika
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