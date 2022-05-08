AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi

08.05.2022 10:58

Afyonkarahisar'da kronik venöz yetmezliği olarak tanımlanan varis nedeniyle ayağında oluşan yaradan ameliyatla kurtulan Ali Karacan, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi.

Afyonkarahisar'da kronik venöz yetmezliği olarak tanımlanan varis nedeniyle ayağında oluşan yaradan ameliyatla kurtulan Ali Karacan, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi.

Kütahya'da yaşayan 37 yaşındaki Karacan, ayağında çıkan yara nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine başvurdu.

Kronik venöz yetmezliği olarak tanımlanan ve halk arasında daha çok toplardamar hastalığı olarak bilinen varisten dolayı ayağında yara oluşan Karacan, 7 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"Yazın terlikle dolaşıyor, kışın da ayakkabının ökçesine basarak dolaşabiliyordum"

Karacan, AA muhabirine, ayağındaki yarayla 17 yıldır yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Çeşitli hastanelere gittiğini belirten Karacan, şunları anlattı:

"Tedavi gördüm, ama bir sonuç alamadım. Bu hastalıkla yaşamaya mecbur kaldım. Daha sonra tavsiye üzerine Fehim hocamla irtibat kurdum. Kısa sürede tedavime başlandı, ameliyat oldum. Şu an çok çok iyiyim. 17 yıl sonra bana umut oldular. Yazın terlikle dolaşıyor, kışın da ayakkabının ökçesine basarak dolaşabiliyordum. Kışın ayakkabı giyemediğim için kar ve yağmur yağdığında dışarıya çıkamıyordum. Yıllar sonra da bot giyebildim. Tedavim 7 ay sürdü ama iyi oldum."

"Yoğun bir tedavinin ardından yarasını kapattık"

AFSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fehim Can Sevil de hastanın yıllardır kapanmayan yarası için uyguladıkları tedaviden olumlu sonuç aldıklarını dile getirdi.

Hastanın, yarasının iyileşmesiyle rahat bir nefes aldığını anlatan Karacan, şu bilgileri verdi:

"Hastamız uzun süre diğer şehirlerde, kliniklerde tedavi görmüş ama bir sonuç alamamıştı. Bize geldiğinde sağ olsun güvendi. Dediklerimizi harfiyen uyguladı. Yaranın altındaki ve etrafındaki hastalıklı damarlar çıkarıldı ve yara temizliği yapıldı. Yoğun bir tedavinin ardından yarasını kapattık. Kendisi, '17 yıl sonra ilk defa bot giydim.' demişti. Hasta şu anda tamamen iyileşti. Bu varis hastalıkları toplumda çok sık görülüyor. Hastalık genellikle öngörülemiyor ya da hastalar tarafından öteleniyor. Ancak yara açıldığı zaman ya da ciltte bir görünen damar olduğunda hastalar doktora başvuruyor. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Bacağında ağrı, yanma, şişme, kaşıntı, kızarıklık olan ya da dışardan damarları görünen hastaların doktora başvurmalarını öneriyoruz."

AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi
AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi
AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi
AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi

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Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık AFYONKARAHİSAR - Ayağındaki yaradan kurtulan hasta, 17 yıl sonra rahatça ayakkabı giydi - Son Dakika


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