Ayancık Hastanesi\'nde Yenidoğan Canlandırma Eğitimi

Ayancık Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Servisi ve Doğumhane personeline yönelik yenidoğan canlandırma programı (NRP) eğitimi gerçekleştirildi.

Yenidoğanların yaşamın ilk dakikalarında ihtiyaç duyabileceği acil müdahalelere sağlık personelinin hazırlıklı olmasını amaçlayan eğitim, Uzm. Dr. Aysima Vurur tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi. Eğitim kapsamında katılımcılara yenidoğan resüsitasyonu konusunda güncel bilgiler aktarılırken, uygulamalı çalışmalarla bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunuldu. Sağlık çalışanları, gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde klinik deneyimlerini pekiştirdi.

Ayancık Devlet Hastanesi yetkilileri, anne ve bebek sağlığında kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - SİNOP