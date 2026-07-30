Aydın Büyükşehir, sağlık hizmetlerini yüzlerce vatandaşla buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri'nde ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmak istediklerini belirten Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi, İncirliova ilçesi Palamut, Arpaderesi, Köprüovası, Karagözler ve Şirindere Mahalleleri, Nazilli ilçesi Bağcıllı ve Hamzallı Mahalleleri, Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi ile Koçarlı ilçesi Akmescit ve Bağcılar Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Efeler, Nazilli, Germencik ve Koçarlı'da bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri'ne ulaştırıldı.

Tedavileri gerçekleştirilen vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.