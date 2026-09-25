Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası'nda şekersiz tarifler uygulamalı hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası'nda şekersiz tarifler uygulamalı hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da Dünya Şekere Dikkat Haftası\'nda şekersiz tarifler uygulamalı hazırlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar pişirme gerektirmeyen ve ilave şeker içermeyen tarifleri hazırlayıp tattı. Diyetisyen Neslihan Ertaş, fazla şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, ilave şeker içermeyen ve pişirme gerektirmeyen pratik tarifleri uygulamalı olarak hazırlayıp tadına baktı.

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şekersiz Lezzetler Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri anlatılırken, günlük hayatta kolaylıkla hazırlanabilecek sağlıklı alternatifler uygulamalı olarak gösterildi. Diyetisyen Neslihan Ertaş tarafından yapılan bilgilendirmede, fazla şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Ardından katılımcılar, pişirme gerektirmeyen ve ilave şeker içermeyen pratik tarifleri birlikte hazırladı. Avokado, çilek ve kuruyemiş gibi doğal ve besleyici ürünlerin kullanıldığı tarifler, atölye kapsamında uygulamalı olarak hazırlanarak katılımcıların beğenisine sunuldu. Katılımcılar, hazırlanan sağlıklı lezzetleri birlikte tadarken, benzer tariflerin günlük beslenme rutininde nasıl uygulanabileceği konusunda da bilgi edindi. Etkinlikle, özellikle ilave şeker tüketimini azaltmak isteyenler için kolay hazırlanabilen sağlıklı alternatiflere dikkat çekilerek, doğru beslenme alışkanlıklarının günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İHA
DiyetisyenSağlıkDünyaAydınYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı Oğlunu kaybeden baba verilen cezayı duyunca yıkıldı
Sarıçam’da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu ’tavuklarımı yedi’ savunmasıyla serbest bırakıldı Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı
Suriye’de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi Suriye'de çobanlık yapan çocuğa İsrail askerlerinden darp: Sürüsü araçla ezildi
Antalya’da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü kaza yaptı: 17 kişi yaralandı
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
İsmi gören bir daha baktı CHP’den ayrılan Özgür Özel AK Parti’ye katıldı İsmi gören bir daha baktı! CHP'den ayrılan Özgür Özel AK Parti'ye katıldı
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 16:03:09. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası'nda şekersiz tarifler uygulamalı hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei