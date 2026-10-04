Aydın Şehir Hastanesi'ne kurulacak TÜSEB TTO'dan yenilikçi projelere destek bekleniyor - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'ne kurulacak TÜSEB TTO'dan yenilikçi projelere destek bekleniyor

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Aydın Şehir Hastanesi\'ne kurulacak TÜSEB TTO\'dan yenilikçi projelere destek bekleniyor
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Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi için hazırlıklar sürüyor. Merkezin sağlık çalışanları ve araştırmacıların yenilikçi fikir ve projelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) için hazırlıklar sürerken, merkezin sağlık çalışanları ve araştırmacıların yenilikçi çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' doğrultusunda oluşturulacak TÜSEB TTO ile sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırmacılar ile sağlık hizmetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda merkezin hizmet vereceği fiziki alanlarda yürütülen hazırlıklar da değerlendirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan'dan hastanede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında hastanenin çeşitli birimlerinde de incelemelerde bulunan Şenkul, sağlık hizmetlerinin sunumu, devam eden çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin öne çıkan başlıklarından biri ise Aydın Şehir Hastanesi'nde kurulması planlanan TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi oldu. Hazırlıkları devam eden merkezin, sağlık çalışanları ve araştırmacıların geliştireceği yenilikçi fikir ve projelerin desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

TÜSEB TTO'nun faaliyete geçmesiyle birlikte bilim, teknoloji ve sağlık hizmetleri arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, sağlık alanında yerli ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi planlanıyor.

İncelemelerde İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasibe Özğeçen Dinçel eşlik etti. Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile hastane yönetimi de ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: İHA
Türkiye Sağlık Enstitüleri BaşkanlığıŞehir HastanesiTeknolojiHastaneSağlıkAydınSon Dakika

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