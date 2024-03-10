Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü - Son Dakika
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Sağlık

Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü

Amasya'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 60 yaşındaki Nuran Vanlı, diyet önerilerine harfiyen uyup her gün yaptığı yürüyüş sayesinde muhteşem bir dönüşüme imza attı. 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düşerek 48 kilo veren Vanlı, belindeki ağrılardan ve tansiyon hastalığından kurtuldu. Şimdi yürüyor, koşuyor ve tansiyon ilaçlarını kullanmıyor.

10.03.2024 19:16  Güncelleme: 19:19
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Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü

AMASYA - Amasya'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 60 yaşındaki Nuran Vanlı, diyet önerilerine harfiyen uyup her gün yaptığı yürüyüş sayesinde muhteşem bir dönüşüme imza attı. 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düşerek 48 kilo veren Vanlı, belindeki ağrılardan ve tansiyon hastalığından kurtuldu.

Amasya merkeze bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Nuran Vanlı, uzun yıllar aşırı kilolarının önüne geçemedi. Sağlık sorunları artınca başvurduğu doktoru küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle omuriliğindeki problemi belirledi. Kilo vermemesi halinde felç riski oluşturduğu anlatılan Vanlı'ya diyet yapması önerildi.

"Aynalara küsmüştüm, artık bakabileceğim"

Amasya Özel Kolmed Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Gülşah Akyılmaz'ın gözetiminde 10 ay önce sağlıklı beslenme programına başlayan azimli kadın, 108 kilodan 60 kiloya düşerek ideal kilosuna ulaştı. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Vanlı, "Aynalara küsmüştüm. Artık bakabileceğim. Şimdi çok mutluyum. Şimdi yürüyor, koşuyorum. Tansiyon hastasıydım. 4 aydır tansiyon ilaçlarını da kullanmıyorum" diye konuştu.

9 torunu bulunan Vanlı, kucağına alamadığı torunlarıyla artık birlikte daha güzel vakit geçirebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü - Son Dakika

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