Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü
AMASYA - Amasya'da aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 60 yaşındaki Nuran Vanlı, diyet önerilerine harfiyen uyup her gün yaptığı yürüyüş sayesinde muhteşem bir dönüşüme imza attı. 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düşerek 48 kilo veren Vanlı, belindeki ağrılardan ve tansiyon hastalığından kurtuldu.
Amasya merkeze bağlı Bağlıca köyünde yaşayan Nuran Vanlı, uzun yıllar aşırı kilolarının önüne geçemedi. Sağlık sorunları artınca başvurduğu doktoru küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle omuriliğindeki problemi belirledi. Kilo vermemesi halinde felç riski oluşturduğu anlatılan Vanlı'ya diyet yapması önerildi.
"Aynalara küsmüştüm, artık bakabileceğim"
Amasya Özel Kolmed Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Gülşah Akyılmaz'ın gözetiminde 10 ay önce sağlıklı beslenme programına başlayan azimli kadın, 108 kilodan 60 kiloya düşerek ideal kilosuna ulaştı. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Vanlı, "Aynalara küsmüştüm. Artık bakabileceğim. Şimdi çok mutluyum. Şimdi yürüyor, koşuyorum. Tansiyon hastasıydım. 4 aydır tansiyon ilaçlarını da kullanmıyorum" diye konuştu.
9 torunu bulunan Vanlı, kucağına alamadığı torunlarıyla artık birlikte daha güzel vakit geçirebileceğini söyledi.
Son Dakika › Sağlık › Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü - Son Dakika
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkan ambulans kaza maddi hasarla atlatıldı. Ambulansın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği olayda, şans eseri ekipler yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde balık tutan 80 yaşındaki H.M, suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 'Özgürlüğünü Kısıtlama Teknolojiyi Sınırla' temasıyla bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bağımlılığın zararları ve etkileri konusunda bilgilendirici sunumlar yapıldı. Uzmanlar, teknolojinin bağımlılıkla mücadelede nasıl sınırlayıcı bir rol oynayabileceği hakkında ipuçları paylaştı. Katılımcılar, sağlıklı yaşamın ve özgürlüğün önemini vurgulayan etkinlik boyunca spor ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artmasına katkı sağladı.
Bilim insanları, fareler üzerinde denenen ışıkla çalışan yeni kalp pili teknolojisi ile kalp hastalarının pil değiştirme zahmetinden kurtulmasını sağlayacak bir çözüm geliştirdi. Bu yeni teknoloji, kalbin belirli kaslarını hedef alarak kablosuz ve pilsiz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, esnek yapısı sayesinde kalbin atışlarına uyum sağlayarak daha az acı veren bir tedavi yöntemi sunuyor. Ancak, bu teknolojinin insanlar üzerinde ne zaman deneneceği henüz belirsiz.
Elazığ'da Genç Yeryüzü Doktorları tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Fırat Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı, vatandaşlar bilgilendirildi. 200 kişiden 50'si aile hekimliğine yönlendirildi.
Diyetisyen Gülsüm Hazman, Sivas'ta Ramazan ayında bolca tüketilen 'peskütan' çorbasının bol proteinli ve tok tutan bir çorba olduğunu söyledi. Peskütan çorbası, uzun süre tok tutması ve yüksek protein içermesi nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?