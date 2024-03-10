Aynalara küsmüştü: 10 ayda 108 kilodan 60 kiloya düştü

Işıkla Çalışan Kalp Pili: Pilsiz ve Daha Az Acı Veren Bir Tedavi Yöntemi

Bilim insanları, fareler üzerinde denenen ışıkla çalışan yeni kalp pili teknolojisi ile kalp hastalarının pil değiştirme zahmetinden kurtulmasını sağlayacak bir çözüm geliştirdi. Bu yeni teknoloji, kalbin belirli kaslarını hedef alarak kablosuz ve pilsiz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, esnek yapısı sayesinde kalbin atışlarına uyum sağlayarak daha az acı veren bir tedavi yöntemi sunuyor. Ancak, bu teknolojinin insanlar üzerinde ne zaman deneneceği henüz belirsiz.