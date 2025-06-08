Ayşe Karaçağa\'nın organları 3 hastaya umut oldu

AMASYA'nın Suluova ilçesinde beyin kanaması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Karaçağa'nın (61) organları, 3 hastaya umut oldu.

Suluova ilçesinde 2 Haziran'da rahatsızlanan Ayşe Karaçağa, acil sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Karaçağa'nın 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Samsun Organ Nakli Birimi, hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ayçe Karaçağa'nın sağ böbreği Ankara'ya, sol böbreği Kahramanmaraş'a, karaciğeri de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne (OMÜ) gönderildi.

'DÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ'

Hastanın beyin kanaması sonucu 2 Haziran'da geldiğini belirten Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, "Entübe bir şekilde geldi. Ayın 3'ünde yoğun bakıma alındı. Dün öğleden sonra 14.00 civarında beyin ölümü gerçekleşti, aile yakınlarıyla yapılan görüşme esnasında organ nakline müsaade alındı. Bir böbrek Ankara Başkent Üniversitesi'ne, bir böbrek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne, karaciğer de OMÜ'ye gönderildi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayşe teyzeye de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.