Babalara hasta yatağında sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Babalara hasta yatağında sürpriz

18.06.2022 17:32

Babalara hasta yatağında sürpriz Hastanede yatan babalara "Babalar Günü" sürprizi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hastanedeki babaları unutmadı Babalar Günü'nü kimi vatandaşlar evinde kimileri farklı noktalarda kutlarken çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir...

Babalara hasta yatağında sürpriz

Hastanede yatan babalara "Babalar Günü" sürprizi

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hastanedeki babaları unutmadı

İSTANBUL - Babalar Günü'nü kimi vatandaşlar evinde kimileri farklı noktalarda kutlarken çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören babalar da unutulmadı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane yönetimi oda oda gezerek tedavi gören babalara çeşitli hediyeler takdim etti, günlerini kutladı.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü kimi vatandaşlar evinde kimileri ise farklı noktalarda birçok etkinlikle kutluyor. Ancak sağlık sorunu bulunan birçok kişi hastanelerdeki tedavileri nedeniyle bu günü ailelerinden uzakta karşılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de hastanede tedavileri süren babaları unutmadı. Aralarında kanser hastaları gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişilerin yattığı servislere giden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane yönetimi Babalar Günü'nü hasta yataklarında karşılayan babaları ziyaret etti. Hastaların Babalar Günü kutlanırken, günün anısına çeşitli hediyeler verilerek hastalarla sohbet edildi. Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Yiyit, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını ifade ederken, hastalara sağlıkla nice günleri aileleriyle birlikte karşılamaları temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Nevşehir'de düzenlenen 'Babafest'te çocuklar ve babaları yarıştı Nevşehir'de düzenlenen 'Babafest'te çocuklar ve babaları yarıştı Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Babalar Günü, Başakşehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Babalara hasta yatağında sürpriz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Babalara hasta yatağında sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement