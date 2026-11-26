Şanlıurfalı emekli polis memuru ve bağımlılık danışmanı İsa Altun, yaklaşık 29 yıldır sürdürdüğü çalışmalarla öğrenci ve gençleri bağımlılığın zararlarına karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 1991-1997 yıllarında görev yapan Altun, bu dönemde uyuşturucu bağımlılığının gençler üzerindeki etkilerine tanık oldu.

Bu birimden 1997'de ayrılmasının ardından bağımlılıkla mücadeleyi gönüllü olarak sürdüren Altun, 2015'te emekli olduktan sonra Türkiye'nin 65 ilinde okullar, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarında yüzlerce seminer, panel ve eğitim programı gerçekleştirdi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda 8 kitap yazan Altun, ulusal ve yerel basında kaleme aldığı yazıların yanı sıra televizyon programları ve dijital platformlar aracılığıyla da farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

"Kendimi bu mücadeleye adadım"

İsa Altun, AA muhabirine, birçok gencin madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetmesine tanık olmasının ardından bu alanda çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 29 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Altun, okullarda, eğitim kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve medya platformlarında bağımlılığın zararlarını anlattığını ifade etti.

Çalışmalarını herhangi bir maddi beklenti olmadan sürdürdüğünü dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Sağlığı tehdit eden bütün bağımlılıklarla mücadelede herkese görev düşüyor. Ben kendime bu konuda bir misyon belirledim. AMATEM'de çalışmış, narkotik biriminde görev yapmış ve bağımlılıkla mücadele konusunda deneyim kazanmış bir polis olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Amacım farkındalık oluşturmak ve insanları bilinçlendirmek. Bir insana bile faydamız olabilirse ne mutlu."

202 kişiye bağımlılıktan kurtulmada destek oldu

Çalışmalarında edindiği deneyimleri kitapları, köşe yazıları ve eğitim programlarıyla vatandaşlara aktardığını anlatan Altun, bugüne kadar 67 madde bağımlısı ile 135 tütün bağımlısının bağımlılıktan kurtulma sürecine katkı sağladığını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Altun, bu alandaki çalışmalarını sürdürmek istediğini kaydetti.

Altun, gelecek dönemdeki en büyük hedeflerinden birinin bağımlılıkla mücadeleyi konu alan bir sinema filmi veya belgesel hazırlamak olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden bir gencin kendisine vasiyet bıraktığını aktaran Altun, şöyle konuştu:

"Madde bağımlısı bir genç, hayatını kaybetmeden önce yaşadıklarının bir diziye veya sinema filmine uyarlanmasını istedi. Ben de bunu vasiyet olarak kabul ettim. İnşallah önümüzdeki dönemde bu gencimizin vasiyetini yerine getirerek bir sinema filmi hazırlamak istiyorum."