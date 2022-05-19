Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti - Son Dakika
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Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti

19.05.2022 11:02

Konya'da karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra bağırsağının tıkandığı, yemek borusunun yırtıldığı tespit edilen genç, gerçekleştirilen operasyonla sağlıklı günlerine döndü.

Konya'da karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra bağırsağının tıkandığı, yemek borusunun yırtıldığı tespit edilen genç, gerçekleştirilen operasyonla sağlıklı günlerine döndü.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 17 yaşındaki Seyit Ali Kanber'in aniden karnı ağrımaya başladı, karın ağrısını şiddetli kusma takip etti.

Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Kanber'in, tetkik ve muayenelerin ardından yemek borusunda şiddetli kusma sonucu yırtık oluştuğu, buna da 100 binde bir görülen süperior mezenterik arter sendromuna bağlı bağırsak tıkanıklığının neden olduğu belirlendi.

Gencin ilk olarak yırtılan yemek borusu tedavi edildi, ardından aort atar damarından çıkan bir damarın sıkıştırmasıyla tıkanan 12 parmak bağırsağına da yeni bir alan yapıldı.

Hastanın midesinde iki futbol topu büyüklüğünde gıda toplanmış

Operasyonu gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ogün Erşen, AA muhabirine, hastanın yemek borusunun yırtılması nedeniyle göğüs kafesinin arkasına hava ve sıvı kaçtığını tespit ettiklerini söyledi.

Buna yol açan hastalığın da süperior mezenterik arter sendromu olduğunu ifade eden Erşen, "Bu hastalık, mide çıkışında aort atar damarından çıkan bir damarın, aort atar damarıyla arasına 12 parmak bağırsağını sıkıştırmasıyla oluşuyor. Bu sıkışma nedeniyle 12 parmak bağırsağından gıda geçişi olmadığı için hastanın midesi büyüyor." bilgisini verdi.

Erşen, hastanın ileri kapalı ameliyatla tedavi edildiğini, bunun nadir yapılan operasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Kanber'in, ilk olarak şiddetli kusma nedeniyle yırtılan yemek borusunun ilaçla tedavi edildiğini aktaran Erşen, "Hastamız 17 yaşında olmasına rağmen, midesi leğen kemiğinin içine kadar büyümüş. Yani yaklaşık iki futbol topu büyüklüğündeki gıdayı içine almış. Bir süredir yediği gıdalar mide içerisinde duruyordu." diye konuştu.

"İnce bağırsaktan 12 parmak bağırsağına yeni bir yol yapmış olduk"

Erşen, hastanın yemek borusu tedavisinin sırasında bir haftalık yatış sürecinde serumla beslendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bu tedaviyi takiben de kapalı ameliyat yöntemiyle 12 parmak bağırsağına yeni bir yol yaparak geçişi açtık. Yani, ince bağırsaktan 12 parmak bağırsağına yeni bir yol yapmış olduk. Metal bir zımba aracılığıyla 12 parmak bağırsağını ince bağırsağa getirip dikiyoruz ve kapalı şekilde dikişler atıyoruz. Hastamızın karnında sadece üç tane birer santimlik delik var. Bunları da gizledik. Hastamız ameliyat sonrası sıvı gıdalardan katı gıdalara geçecek. Kısa süre içerisinde taburcu edeceğiz."

"Annemin yemeklerini çok özledim"

Sağlığına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Seyit Ali Kanber de doktorlara teşekkür etti.

Bayramın ilk gününe kadar sağlığında anormal bir durum hissetmediğini aktaran Kanber, "Bayram dolayısıyla akraba ziyaretleri yaparken karın ağrısı başladı. Hiçbir şey yiyememeye başladım. Ağrı geçmeyince hastaneye geldik. Doktorlar, hastalığın nedenini anlayınca hastaneye yatışım yapıldı. Bir hafta boyunca yemek yemedim. Serumlarla beslendim. Annemin yemeklerini çok özledim." ifadelerini kullandı.

Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti
Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti
Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti
Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti

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Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağırsağı tıkanan ve yemek borusu yırtılan genç zamanında müdahaleyle iyileşti - Son Dakika


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