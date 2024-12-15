Bakan Göktaş: Engelli Vatandaşların Bakımına Destek Artıyor

Sağlık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Evde Bakım Yardımı ile 544 bin 142 engelli vatandaşımızın bakımını üstlenen yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yaparak, ailelerinin yanında destekliyoruz. Bugün 423 kamu ve özel bakım ve rehabilitasyon merkeziyle yaklaşık 37 bin engelli vatandaşımıza yatılı hizmet veriyoruz. Bu ay, 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunduk. 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 merkezimizi daha hizmete açacağız.