Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti

15.03.2022 21:57
Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Covid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var. Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Tebrik ederiz."


YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün 19 şehir hastanemiz adeta 19 sağlık üssü olarak çalışıyor' Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün 19 şehir hastanemiz adeta 19 sağlık üssü olarak çalışıyor' Sağlık Bakanı Koca 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu Açıklaması Sağlık Bakanı Koca 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu Açıklaması

Aykut Özdarendeli, Fahrettin Koca, TURKOVAC, 14 Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 22:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement