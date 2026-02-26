Bakan Memişoğlu: Düzgün beslenerek hareket ederek sağlığımızı koruyalım - Son Dakika
Bakan Memişoğlu: Düzgün beslenerek hareket ederek sağlığımızı koruyalım

26.02.2026 23:10
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ramazandayız, irademizi güçlendirdiğimiz bir aydayız, böyle bir aydayken fırsat bulup sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlarımıza sağlıkçılar olarak yardım edeceğiz.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ramazandayız, irademizi güçlendirdiğimiz bir aydayız, böyle bir aydayken fırsat bulup sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlarımıza sağlıkçılar olarak yardım edeceğiz. İnsanlar, tütün kullanarak göstere göstere sağlığını kaybetmesin. Düzgün beslenerek, hareket ederek sağlığımızı koruyalım" dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel İftar Yemeği' programına, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk ve hastanede görevli personel katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada sağlık çalışanları olarak bu ülkeye neler yapılabildiğini hem kovid döneminde hem depremde gösterdiklerini anlatarak, "Halen de göstermeye devam ediyoruz. Her gün Türkiye'de 3 milyon insanımıza sağlıkçılar olarak dokunuyoruz. Dünya insanları Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetleriyle dünyanın örnek alınan ülkesiyiz. Dost ve kardeş ülkelerde de bu sağlık hizmetinin nasıl yapıldığını anlatarak onların da daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlayacağız" dedi.

'BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÜNDE 30 BİN İNSANA ŞİFA DAĞITIYORUZ'

Şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği sağlık tesisleri olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Ben bu tip sağlık tesislerine sağlığın şaheserleri diyorum. Burada çalışan insanlar da bu şaheserin ruhu ve onun işlevselliğini, canlılığını sağlayan kişiler. Biz binayı yaptık ama onu siz canlandırdınız, onu siz millete şifahane haline getirdiniz. Şehir hastaneleri Sayın Cumhurbaşkanımızın hayaliydi diyorduk ama hayal gerçek oldu. Bugün 17 tanesi kamu-özel ortaklığıyla olmak üzere toplam 27 şehir hastanemiz var. Şu anda birçoğunu da bitirme aşamasındayız. Bu hastanede günde ortalama, hasta ve çalışanlar için söylüyorum, 30 bin öğün yemek çıkıyor. 15 ton çamaşır yıkanıyor günde. ve yaklaşık 4 bin küsur hekimimiz var burada. Sağlık çalışanı sayımız da; özel sektörle beraber toplam 20 bin kişi çalışıyor ve insanlarımıza hizmet veriyor. Bu hastanenin 4 bin 50 yatağı var. 141 tane ameliyathanesi var. 1526 uzman hekimi olmak üzere 3 bin 730 hekimi var. 4 bin 210 hemşiresi var. Sadece bir gün içinde 30 bin insanımıza sağlık hizmeti veriyor bu hastane. Büyük özverilerimizle, altyapıyla insanlarımıza dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Her gün sadece Bilkent Şehir Hastanesi'nde 30 bin kez insanlara şifa dağıtıyoruz. 2019'dan beri yani bu hastane açıldığından beri 37 milyon 850 bin muayene hizmeti verilmiş, 1 milyon 17 bin ameliyat yapılmış. Kalp merkezinden transplant merkezine, inmeden radyoterapiye kadar her türlü hizmeti sunuyoruz ve insanlarımıza hizmet ediyoruz. Bu, Türkiye'nin sağlıktaki geldiği noktayı gösteriyor. Bu sağlık hizmetinde çalışan arkadaşlarımın ne kadar özverili ve büyük bir iş yaptığını gösteriyor" diye konuştu.

'LÜTFEN GELİN SİGARALARINIZI BIRAKIN'

Bakan Memişoğlu, sadece hasta hizmeti değil, insanların hastalanmadan korunması gerektiğiyle ilgili de bir politika oluşturduklarını belirterek, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı diyoruz; koruyan, geliştiren, üreten sağlık diyoruz. Bugün maalesef ülkemizde erkeklerimizin yüzde 46'sı, kadınlarla beraber Türkiye'de ortalama her 3 kişiden biri tütün ve tütün ürünleri kullanıyor. Yani yüzde 34.8 oranında insanımız tütün kullanıyor. Hazır ramazandayız, irademizi güçlendirdiğimiz bir aydayız, böyle bir aydayken fırsat bulup bırakmak isteyen arkadaşlarımıza sağlıkçılar olarak biz yardım edeceğiz. Lütfen gelin, sigaralarınızı bırakın. Tütün ürünlerini kullanmayın. Bu bedenin sağlığına zararlı. Dünyada kanser olma oranında yüzde 25 oranında sigara etkili. Akciğer kanserinde yüzde 90 etkili. İnsanlar, tütün kullanarak göstere göstere sağlığını kaybetmesin. Düzgün beslenerek, hareket ederek sağlığımızı koruyalım. Onun için aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine lütfen gidelim. Kendimizin bedenine lütfen bakalım. Bu beden bize emanet. Bedenimize eziyet etmeyelim ve sigaradan, kötü alışkanlıklardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Son Dakika

