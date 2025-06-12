Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarında da artış görülmeye başlandı. Özellikle Sivas'ta kene ısırmasına bağlı ölümlerin artmasının ardından vatandaşların da endişeleri artmaya başladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, anormal bir durum olmadığını söyledi.
Memişoğlu, Kırım Kongo aşısıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Memişoğlu, "Kırım Kongo aşısıyla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz Keneyle ilgili anormal bir durum yok, tüm takipleri yapıyoruz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. - Son Dakika
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