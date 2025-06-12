Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
12.06.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Haber Videosu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde artan kene vakalarıyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Anormal bir durumun olmadığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Tüm takipleri yapıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kene vakalarında da artış görülmeye başlandı. Özellikle Sivas'ta kene ısırmasına bağlı ölümlerin artmasının ardından vatandaşların da endişeleri artmaya başladı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN "KENE" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, anormal bir durum olmadığını söyledi.

"KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ AŞISI ÜRETECEĞİZ"

Memişoğlu, Kırım Kongo aşısıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Memişoğlu, "Kırım Kongo aşısıyla ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz Keneyle ilgili anormal bir durum yok, tüm takipleri yapıyoruz. Türkiye belki de dünyada ilk aşıyı üretebilecek ülkelerden olacak." ifadelerini kullandı.

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Türkiye, Sağlık, Güncel, Kırım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Güngör:
    aman uretmeyin... urettiginizin millete hic bir faydasi olmaz sizin.. daha cok baslarsiniz o sirkete havale bi adaminiza kayirma ona rant kapisi buna rant kapisi.. sad saf seyrettigimiz ve henuz olayinizi cakmadigimiz hunler cokkk geride kaldi.. kafa rant surekli.. once su buldugumiz petrol ve dogalgazi bi gorelim ama nasil gorelim hani ee buni biz uretiyordak ne anladik bu iste uine bize de ayni fiyat hallleri ile degil.. 22 11 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    wallaha mı :)) 16 4 Yanıtla
  • n5685244:
    covit19 aşısıda bedavaydı teşekkürler 13 2 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Şimdiye kadar neredeydin derler daha yenimi aklınıza geldi sakın petrol bulduk gibi olmasın togg gibi olmasın ortada fabrika yok araç üretiyoruz hani nerede 4 3 Yanıtla
  • Erbil Esenli:
    Güvenimi kaldı halkın size ki asi vurdursun keşke şu şehir hastanelerinin yerine devlet hastanesi yapılsaydı nezaman dusunirmus gibi yapmayı birakicaksiniz gercekten bu halkı seviyomusunizki siz herşey para olmuş havadan kardan denizden gıdadan hastanelerden her yerden bı halk zarar goruyo ulkeye giren çıkan belli değil 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul’da İşte ilk sözleri Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:49
Nereden nereye 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
09:29
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman’da devam edecek
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman'da devam edecek
09:29
Çok sayıda adrese fuhuş baskını 23 kadın kurtarıldı
Çok sayıda adrese fuhuş baskını! 23 kadın kurtarıldı
09:29
Cinsiyeti belli oldu Sibel Can babaanne oluyor
Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
09:06
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 23:49:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.