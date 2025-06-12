Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

Serkan Güngör:

aman uretmeyin... urettiginizin millete hic bir faydasi olmaz sizin.. daha cok baslarsiniz o sirkete havale bi adaminiza kayirma ona rant kapisi buna rant kapisi.. sad saf seyrettigimiz ve henuz olayinizi cakmadigimiz hunler cokkk geride kaldi.. kafa rant surekli.. once su buldugumiz petrol ve dogalgazi bi gorelim ama nasil gorelim hani ee buni biz uretiyordak ne anladik bu iste uine bize de ayni fiyat hallleri ile degil..