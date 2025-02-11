Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

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Piyasada satışı yapılan bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin yapılan incelemeler sonucunda sağlık riski taşıdığına kanaat getiren Ticaret Bakanlığı, 3 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. Ürünleri markalarına kadar açıklayan bakanlık, güvensizlik nedenlerini de açıkladı.

11.02.2025 11:07
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz olduğu tespit edilen bazı ürünleri 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan son denetimlerde, bazı giyim ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından tehlikeli olduğu belirlendi.

"DERHAL TOPLATILSIN" TALİMATI

Bakanlık, bu ürünlerin kullanımını yasakladığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin kullanıcı sağlığını tehdit ettiği ve halkın güvenliği için derhal toplatılması gerektiği vurgulandı.

İŞTE O ÜRÜNLER VE TOPLATILMA GEREKÇELERİ

10 Şubat tarihli listeye göre; 3 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. 2 çocuk giyim ürünü ve 1 akıllı saat kordonu yasaklandı. Buna göre "Cmr" marka "C-105 Model" akıllı saat kordonunda limit değerin üzerinde nikel içerdiği belirtildi. "Tyess" marka çocuk giyim ürününün de ipi sorunlu bulundu. Bakanlık güvensizlik nedenini, "Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler mevcut" olarak açıkladı. Piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı verilen bir başka ürün ise "Zeyno & Memo" marka bebek tulumu oldu. Bakanlık ürünün çıtçıtlarının sorunlu olduğunu belirtti.

İşte Bakanlık tarafından ifşa edilen o ürünler;

Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor - Son Dakika

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