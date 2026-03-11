Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi
11.03.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan minibüste yapılan aramada, baklava yapımında kullanılmak üzere kıyılmış 2 ton Antep fıstığı ele geçirildi. Tonlarca üründe aflatoksin tespit edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi sınırları içinde kapalı kasa minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, koliler içerisinde baklava yapımında kullanılan kıyılmış Antep fıstığı bulundu. Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelip, inceleme yaptı. İncelemede; irsaliye ve faturası olmayan fıstıktan numune alındı. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ndeki inceleme sonucu fıstıkta, aflatoksin B1 ve total aflatoksin tespit edildi. Minibüste bulunan yaklaşık 2 ton ürüne el konuldu.

"KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR"

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, jandarmanın dikkati sayesinde 2 ton Antep fıstığı ele geçirildiğini belirterek, "Bunların izlenebilirliği olmayan, etiketi bulunmayan madde olduğundan hemen ivedilikle numunemizi aldık. Numuneyi laboratuvara gönderdik. Yapılan analiz sonucunda içinde aflatoksin dediğimiz kanserojen madde çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle 2 tona yakın aflatoksin içeren Antep fıstığını imha edeceğiz. Birden fazla paketten alınan numune ve şahit numunesi hep birlikte laboratuvara gönderildi ve bunun sonucunda bütünü temsil ettiğinden dolayı tamamı bizim için güvenilir olmayan gıda olarak tescillendi. Bununla ilgili transit dediğimiz bir araç dolusu ürün için işlemler yapıldı. Sahiplerine, araç sahibine idari para cezası uygulandı 250 bin TL. Bunun sonucunda savcılık soruşturması devam etmektedir" dedi.

"40 TON CİVARINDA BAKLAVA ÜRETİLEBİLİRDİ"

Ürünlerin piyasaya sürülmeden ele geçirildiğini söyleyen Süleymanoğlu, "Bu ürünleri yakaladığımızda gideceği yer belli değildi. Herhangi bir işletmeye gidilip, satılabilirdi ucuz fiyata. Bu 2 tona yakın Antep fıstığıyla 40 ton civarında baklava üretilebilirdi. Kanserojen madde içeren 40 ton baklavayı halkımızın tüketmesini engellemiş olduk" diye konuştu.

Tekirdağ, Ergene, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:24:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.