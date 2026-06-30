Balıkesir\'de Aort Yırtılması Başarıyla Tedavi Edildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde görev yapan Doç. Dr. Görkem Yiğit ve ekibi, aort damarı yırtılması nedeniyle hayati tehlike yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Dayı'yı kapalı (endovasküler) yöntemle gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Balıkesir'de şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Dayı'nın yapılan tetkiklerinde, kalpten çıkan ve hayati organlara kan taşıyan ana atar damar olan aortta yırtık tespit edildi. Zamanla yarışılan süreçte hasta, acil olarak ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Görkem Yiğit ve ekibi tarafından gerçekleştirilen kapalı yöntemli endovasküler girişim başarıyla tamamlandı. Operasyonun ardından yoğun bakım ve servis takibi yapılan hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Görkem Yiğit, aort yırtılmasının dakikalar içerisinde yaşamı tehdit edebileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Aort kalpten çıkan ve hayati organlara kan taşıyan ana atardamardır. Bu damarda gelişen yırtıklar dakikalar içerisinde hayati tehlikeye neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve hızlı müdahale oldukça önemlidir. Günümüzde uygun hastalarda kapalı yöntemlerle başarılı tedaviler uygulayabiliyoruz. Hastamızın tedavisini başarıyla tamamladık ve takibini gerçekleştirdik. Ani başlayan göğüs veya sırt ağrısı durumunda vakit etmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır."

Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Dayı ise sabah saatlerinde başlayan ağrının kısa sürede şiddetlendiğini belirterek, eşinin ısrarıyla hastaneye başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerde aort damarındaki yırtığın tespit edildiğini ifade eden Dayı, "Hızlıca ameliyata alındım. Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Yaklaşık bir haftadır hastanedeyim ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ailemizde tansiyon rahatsızlığı öyküsü vardı. Görkem ve İzzet hocalarım sayesinde yeniden hayata tutundum" dedi.

Doç. Dr. Görkem Yiğit, ani başlayan göğüs veya sırt ağrısının aort yırtılmasının en önemli belirtileri arasında yer aldığını belirterek, bu tür şikayetlerde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. - BALIKESİR