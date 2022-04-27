Balıkesir'in ilçeleri tek tek sıfır vaka sayısına ulaşıyor - Son Dakika

Balıkesir'in ilçeleri tek tek sıfır vaka sayısına ulaşıyor

Balıkesir'in 8 ilçesinde COVİD-19 vaka görülmedi

BALIKESİR - Dünya'yı ve Türkiye'yi adeta kasıp kavuran ve binlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 pandemisinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama ile kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması sonrasında Balıkesir'in ilçelerinde de müjdeli haberler geldi. Balıkesir'in nüfus olarak kalabalık olmayan 8 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı. Bir dönem en çok vaka görülen 3 ilden birisi olan Balıkesir'de, il genelindeki vaka sayıları ise 30'lu rakamlarla ifade ediliyor.

Covid-19 pandemisinin etkisini yitirmesi sonrasında Balıkesir'in küçük ilçelerinde de vaka sayıları sıfırlanmaya başladı. Gömeç, Havran, Balya, İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı, Bigadiç gibi ilçelerde Covid-19 vakası görülmezken, bazı ilçelerde vaka sayıları 1 ile 6 arasında değişti. 1 milyon 400 bin nüfuslu Balıkesir'de il genelindeki vaka sayısı ise 30'lu rakamlarla ifade edilmeye başlandı.

Az nüfus, dağınık yerleşim, sıfır vaka

Balıkesir'in özellikle kalabalık olmayan ilçelerinden gelen sıfır vaka haberlerinin ardından ilçe sakinleri de rahat bir nefes aldı. Özellikle yerleşim yerlerinin dağınık olduğu ilçelerde, vaka sayısının sıfırlanması sevinçle karşılandı. 75 kırsal mahallesi bulunan Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, "Sındırgı Belediyesi olarak bu süreci iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bir süredir ilçemizde herhangi bir vakaya rastlamadık. Bu bizim adımıza sevindirici bir haber. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Mesela, Çılbırcı, Çamalanı, Yaylacık gibi kırsal mahallelerimizde hiç bir zaman vaka görülmedi. Bize en fazla desteği vatandaşlarımız verdi, sağ duyulu oldular. Bize yardımcı oldular ve bizim yardımlarımızı da kabul ederek süreci kolaylaştırdılar" dedi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde de bir süredir covid-19 vakasının görülememesi yüzleri güldürdü. İlçe sakinlerinden emekli Astsubay Mehmet Can, "İlçemizde bir süredir hastalık kalmadı çok şükür, ciddi bir rahatsızlığı olan da kimse yok. Allah bu acıları yaşatmasın. Bugünlerde çok şükür iyiyiz. Çeşitli organizasyonlar var köylerde ama maske-mesafe-tedbir kuralı yine de devam ediyor" dedi.

Balıkesir'in 111 mahallesi bulunan Dursunbey ilçesi de vaka sayıları sıfır olan ilçelerin başında yer alıyor. 35 bin civarında nüfusu bulunan ilçede yaşayan Recep Canbey, "Uzun zamandır Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde koronavirüs vakalarına rastlanmadı. Devletimizin aldığı tedbir, vatandaşımızın gösterdiği gayretler ile uzun zamandır koronavirüs vakası ilçemizde görülmedi. Bu da bizi mutlu ve özgür şekilde yaşamaya itti" dedi.

İlçe sakinlerinden Ramazan Atam ise, "Dursunbeyli vatandaşlarımız kurallara uydu, başta maske-mesafe-tedbir konusunda hassas davrandı. Bir çok insan maskeleri kaldırdı ama hala maske takanların aramızda olduğunu ve duyarlı davrandığını görüyoruz. Halkımıza da bu anlamda teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.