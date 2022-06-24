Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ablasyon ve elektrofizyolojik işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ablasyon ve elektrofizyolojik işlemi gerçekleştirildi

24.06.2022 17:01
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ablasyon ve elektrofizyolojik işlemi gerçekleştirildi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan "elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon" işlemi ilk kez gerçekleştirildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan "elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon" işlemi ilk kez gerçekleştirildi.

İşlem, kardiyoloji uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Alkame Akgümüş ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Balun tarafından 14 hastaya başarı ile uygulandı.

Halk arasında "yakma işlemi" olarak da bilinen, kalpte oluşan ritim bozukluğunu tespit ederek tedavi edilmesini sağlayan uygulama sonrası hastalar kısa sürede normal hayatlarına dönebiliyor.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamanın başlaması ile "ritim bozukluğu" sebebiyle yapılan hasta sevklerini de azaltacak uygulama ilgili bilgi veren Başhekim Muzaffer Şenveli, şunları kaydetti:

"Anjiyo işlemiyle görsel olarak benzerlik taşıyan ancak anjiyo işleminden farklı bir çalışma sistemi olan EPS/ablasyon uygulamasında, atar veya toplar damardan girerek kalbe çeşitli kataterler göndererek kalp içinde belirli noktalardan uyarılar ile hastanın yaşadığı ritim bozukluğu ortaya çıkarıldıktan sonra, çeşitli uyarı manevraları ile ritim bozukluğunun tipi tespit ediliyor. Tespitin ardından eğer uygun ise radyofrekans ile ritm bozukluğuna yol açan yollar veya noktalar ablasyon yaparak (yakarak) ortadan kaldırılmaktadır. Hastalanın, bilinci açık ve konuşarak uygulanan bu tedavi sonrası kısa sürede normal hayatına geri dönmektedir."

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Kaynak: AA

Araştırma, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ablasyon ve elektrofizyolojik işlemi gerçekleştirildi - Son Dakika

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