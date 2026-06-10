Barmen Yücel Sarman'ın Zorlu Hikayesi - Son Dakika
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Barmen Yücel Sarman'ın Zorlu Hikayesi

Barmen Yücel Sarman\'ın Zorlu Hikayesi
10.06.2026 11:21
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Fethiye'deki kazada kopan el bileği yerine dikilen Sarman, günlük hayatında zorluk çekmiyor.

2017 yılında Fethiye'de geçirdiği trafik kazasında kopan sol el bileğinin başarılı bir operasyonla yerine dikilmesinin ardından İstanbul'da barmenlik yapan Yücel Sarman, kendisini ameliyat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazım Karalezli ile bir araya geldi. Yücel Sarman, tamamen kopan el bileğine rağmen günlük yaşamındaki işlerde ve mesleğini yaparken hiç zorluk çekmediğini açıkladı.

İstanbul'da barmenlik yapan Sarman, kaza günü yaşadıklarını anlatırken, arkadaşlarıyla birlikte yağmurlu havada Ölüdeniz yolunda otostop çektiklerini, bindikleri aracın kontrolden çıktığını ifade etti.

Kaza sonrası sol el bileğinin tamamen koptuğunu ifade eden Sarman, "Arkadaşlarım kapıyı açtığında elim bileğimden itibaren yoktu. Elimi yaklaşık 8 metre ileride bulmuşlar. Ben o anları hatırlamıyorum. Sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüm. Yaklaşık 8 saat süren ameliyatla elim yerine dikildi" dedi.

Kopan sol el kaza yerinden 8 metre ileride bulundu

"Yağmurlu bir havada dolmuş olmayınca arkadaşlarımla beraber otostop çektik. Ölüdeniz yokuşunun tepesinden Hisarönü tarafından. Bir tane araca bindik. Araç sonrasında aşağı doğru giderken hızlanmaya başladı. 60, 70, 80. Biz uyardık beyefendiyi. Bir şey olmaz ben buraları biliyorum dedi. En son ibre 120'yi görünce bariyerleri dönemedi, bariyerlere çarptık. Sonra oradan kayaya, sonra bariyer derken böyle yuvarlak bir şekilde. Arkadaşlarım çıkmış dışarıya. Hiç kimsede bir şey yok. Şoförde bir şey yok. Sonra benim ön kapımı açıyorlar. Benim bileğim yok. Kan fışkırıyor yukarıya. Sonra sekiz metre ileride elimi buluyorlar" dedi.

Kopan el, başka bir ambulans ile hastaneye taşındı

Kaza sonrası bilekten kopan sol elinin başka bir ambulans ile hastaneye getirildiğini arkadaşlarından öğrendiğini belirten Sarman, "Bunların hiçbirini ben hatırlamıyorum, arkadaşlarım anlatıyor. Elim başka ambulansla peşimden gelmiş zaten. Sonrasında Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine getiriyorlar beni. Elimi dikmişler. 8 saat sürmüş sanırım ameliyat" dedi.

Günlük yaşamında zorluk yaşamıyor

Ameliyat sonrası "Yaklaşık bir 5-6 aylık fizyoterapi süreci geçirdim. Ondan sonra sağolsun doktorumun kontrolleriyle beraber, fizyoterapistin katkıları ile şu an elimi güzel bir şekilde kullanıyorum. Tam olarak net bir şekilde kullanabiliyorum diyebilirim. Sorun yaşadığımda yazıyordum zaten Nazım hocama. Önemli bir sorun çıkmadı. Hem bir selam vereyim tekrardan hocama diye bir ziyarete ve kontrole geldim. İyi şu an" dedi.

"El bileğinde üç kemik yok"

Yücel Sarman'ın kopan bileğini 8 saatlik bir operasyon sonrası yerine diken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazım Karalezli, "Yücel ilk hastaneyle geldiğinde eli yoktu, el daha sonradan geldi. Kontrol ettiğimizde kopan elin dikiş için uygun olduğunu gördük. Zaten yaşı da çok gençti. Uzun bir ameliyat sonunda kopan elini tüm yapıları ile beraber tamir ettik. Sonucumuz gayet iyi. El bilek hareketlerinde biraz sıkıntısı var. Onun da nedeni bariyer keserken üç kemiğini de yarıp kesmiş. O yüzden el bileğindeki üç kemiği yok. Buna rağmen el bilek hareketleri de hiç fena değil" dedi.

"Parmak kaslarını tek tek diktik"

"Yücel Sarman'ın kopan bileğinde parmaklara giden tendonlarını tek tek diktik. Bazen tendonları birleştirip de dikebiliyoruz, özellikle fleksor tendonları. Ama öyle olunca hastalar parmaklarını tek tek kolaylıkla hareket ettiremiyor. Dediğimi gibi Yücel'in tüm tendonlarını tek tek diktik. O biraz ameliyat süresini uzatıyor ama fonksiyonel olarak çok daha iyi sonuçlar oluyor. Şu anda 10 sene kontrolü gibi oldu. Geçenlerde bir konuşmuştuk Yücel ile. Kontrole geldi, hem de ziyaretimize geldi"

"Riskli bir ameliyattı"

"Replantasyon (kopan bir uzvu tekrar yerine dikmek) başlı başına riskli bir ameliyattır. Dokunun tutmama ihtimali çok güçlüdür. Her şey olabilir. Enfeksiyon ihtimali vardır. Tüm dokuların özellikle tendonların yapışma ihtimali vardır. Sinirlerin iyileşmeme ihtimali her zaman güçlüdür. Replantasyon ameliyatında olmayan bir dokuyu, yerinden kopan bir dokuyu tüm yapıları ile tekrar yerine koyuyorsunuz. Tek parmak, tek tendon kesisinde bile yapışıklıklar olabiliyor. Burada ele giden bütün sinirleri, bütün tendonları ve kemikleri tamir ettik. Başlı başına riskli bir ameliyat. Her zaman yüz güldürücü sonuçlar olmayabilir. Ama Yücel'in ameliyatında şükürler olsun ki sonucumuz gayet iyi oldu. Replantasyon ameliyatı bizim yaptığımız en zor ameliyatlardan birisidir, Bu tür ameliyatları bazı hastanelerde birkaç ekip yapabilir. Damarları kalp damar cerrahları, sinirleri beyin cerrahları, tendonları ortopedi veya plastik cerrahlar tamir eder. Bu ameliyatta tüm yapıları biz kendimiz tamir ettik. Bu nedenle sonucu beni de tatmin eden bir cerrahi operasyon oldu. Hastamız Yücel ve kendi adıma çok mutluyum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Barmen Yücel Sarman'ın Zorlu Hikayesi - Son Dakika

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