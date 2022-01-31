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Başhekim Kaygusuz: "1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi" - Son Dakika

Başhekim Kaygusuz: "1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi"

31.01.2022 20:18

Başhekim Kaygusuz: "1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi" Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, 2021 yılında hastane polikliniklerinde toplam 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildiğini söyledi Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Başhekim Kaygusuz: "1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi"

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, 2021 yılında hastane polikliniklerinde toplam 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildiğini söyledi

SİVAS - Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, 2021 yılında hastane polikliniklerinde toplam 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildiğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, 2021 yılı boyunca hastanede verilen hizmetleri anlattı. 2021 yılı boyunca Pandemi Hastanesi olarak hizmet verildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Kaygusuz, "Hastanemiz 2020 Mart ayından itibaren Pandemi Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış, bu görevini 2021 yılı boyunca da devam ettirmiştir. Ayrıca yine hastane olarak 2021 yılı içinde Pandemi Hastanesi dışında diğer sağlık hizmetleri de aksatmadan yürütülmüştür. Şöyle ki 2021 yılı içinde Sivas Numune Hastanemiz polikliniklerinde toplam 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi. Aylık ortalamaya baktığımızda hastanemiz 84 bin 294 hastamıza hizmet vermiştir. Yine acil servisimizde 2021 yılı içinde 492 bin 704 hasta sağlık hizmeti almıştır. 2021 yılında hastanemizde günübirlik işlemler dahil 39 bin 149 hastaya cerrahi işlem uygulanmıştır. Yatak kapasitesi Bin 070 olan hastanemizde 2021 yılında 32 bin 431 hasta yatarak tedavi almıştır. Hastanemizde gerçekleşen toplam doğum sayısı ise 3 bin 101 olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Bin 803 Covid hastası yoğun bakımda tedavi aldı

Bin 803 Covid-19 tanısı alan hastanın yoğun bakımda hizmet aldığını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, "101 yataklı yoğun bakım ünitelerimizde 5 bin 596 hasta yoğun bakım hizmeti almıştır. 3 bin 872 hastanın takip edildiği erişkin yoğun bakımlarımızda bin 803 Covid-19 hastası 3. basamak olarak takip edilmiştir. Erişkin yoğun bakım ünitelerimizde yatak doluluk oranı yüzde 80,3 olmuştur. Bin 724 bebeğin takibinin yapıldığı yeni doğan yoğun bakım ünitemizde ise yatak doluluk oranı yüzde 66,3 oldu" dedi.

Covid-19 poliklinikleriyle ilgili bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, sözlerini şöyle tamamladı: "Covid-19 polikliniklerimizde 119 bin 152 hasta muayene olurken, 134 bin 865 hastaya PCR testi uygulanmıştır. 2021 yılı boyunca yatarak tedavi alan 32 bin 431 hastanın 6 bin 182'si Covid-19 tanısıyla hastanemizde tedavi edilmiştir" dedi.

Başhekim Kaygusuz: 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi
Başhekim Kaygusuz: 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi
Başhekim Kaygusuz: 1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi

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Numune Hastanesi, Koronavirüs, Hastane, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Başhekim Kaygusuz: '1 milyon 11 bin 532 kişi muayene edildi' - Son Dakika


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