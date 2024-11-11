Basit Tedbirlerle Yanıklar Önlenebilir

Sağlık

Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, evde alınacak basit tedbirlerle çocuklarda yanık vakalarının önüne geçilebileceğini ifade etti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesinde, Dünya Yanık Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant kuruldu ve broşür dağıtıldı.

Burada vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, basit tedbirlerle çok kapsamlı bir tedavi yöntemi olan yanığın oluşmasının engellenebileceğine dikkati çekti.

Beyeç, özellikle çocuk yanıklarının büyük bir kısmının çay ve kahve kaynaklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların yanında çay ve kahve içilmemesi, çocukların olduğu ortamlara çaydanlık getirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ocakta kaynayan çaydanlık, tava, tencere gibi malzemelerin ocağın kenarında değil duvara yakın kısmında tutulması gibi alacağımız basit tedbirler sayesinde çocukların yanmasını, acı çekmesini engelleyebiliriz."

Evlerde ve işyerlerinde alınacak basit tedbirlerle birçok kazanın önlenebileceğinin altını çizen Beyeç, "Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, elektrik prizlerinde eğer varsa kaçakların önlenmesi, evinizde yoksa kaçak akım rölelerinin teminiyle birçok kazayı önlemiş olabiliriz. Birçok acının önüne geçebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.