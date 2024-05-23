BAU'nün ilaç tasarım merkezi açıldı: Yapay zeka desteğiyle yeni ilaçlar keşfedilecek - Son Dakika
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Sağlık

BAU'nün ilaç tasarım merkezi açıldı: Yapay zeka desteğiyle yeni ilaçlar keşfedilecek

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Bahçeşehir Üniversitesi Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi, yapay zeka ile ilaç tasarım ve geliştirme aşamalarını yürütecek. Merkezde çalışan öğrenciler de uzmanlaşacak ve yeni ilaçlar geliştirmeye katkı sağlayacak. Türkiye'de bir ilk olan merkez, yapay zeka temalı ilaç geliştirme alanında örnek teşkil ediyor.

23.05.2024 16:36
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BAU'nün ilaç tasarım merkezi açıldı

Yapay zeka desteğiyle yeni ilaçlar keşfedilecek

İSTANBUL - İlaç tasarım ve geliştirme aşamalarının yapay zeka ile yürütüleceği Bahçeşehir Üniversitesi Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi açıldı.

Türkiye'de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması ve bu alanda uluslararası düzeyde söz sahibi olunması amacıyla kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi açıldı Hastalıklara karşı ilaç tasarım ve geliştirme aşamalarının tamamını yapay zeka ile yürütecek olan HİTMER'de alanla ilgili çalışan öğrenciler de uzmanlaşacaklar.

BAU Göztepe Kampüsü'nde kurulan HİTMER'in açılış törenine BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı ve HİTMER Müdürü Prof. Dr. Serdar Durdağı ve BAU Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Timuçin Avşar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı ve HİTMER Müdürü Prof. Dr. Serdar Durdağı,"Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Hesaplama İlaç Tasarım Merkezi, kısaca HİTMER'i bugün açıyoruz. Hesaplama İlaç Tasarım Merkezi'nde neler yapılacak? Özellikle üniversitemizde son yıllarda zaten gelişmekte olan yapay zeka temalı bir merkez. Bu merkezde özellikle yapay zekanın çok geniş yaklaşımlarını ve araçlarını kullanarak yeni ilaçlar geliştirmeyi, geleceğin hastalıkları için yeni ilaçlar geliştirmeyi planlıyoruz. Tüm amacımız özellikle yapay zeka ile işlerin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamak ve hastaları şifa olacak ilaçların geliştirmesini bu merkezde yapmak" diye konuştu.

"Türkiye'de bir örneği yok"

Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Bu merkezin bir örneği yok, ilk kez yapıyoruz. Türkiye'de özellikle İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle ve üniversitemizin desteğiyle açıldı. 2021 yılında biz bu merkezi kurmak için destek aldık ve şu anda bunu açıyoruz. Ülkemizde buna benzer laboratuvarlar var ama bir merkez olarak ilk kez yapay zeka temalı bir ilaç geliştirme merkezinde oluşmuş oluyoruz. Merkezimizde özellikle yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve doktora sonrası öğrenciler uzman, uzman yardımcıları olarak görev alıyorlar. Şu anda özellikle yapay zekanın kullanılacağı alanda, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda 20 araştırmacının aynı anda çalışmasına olanak verecek şekilde planlandı ve tasarlandı. Toplamda bu merkezde 40 kadar öğrencimizi yetiştirmiş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık BAU'nün ilaç tasarım merkezi açıldı: Yapay zeka desteğiyle yeni ilaçlar keşfedilecek - Son Dakika

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