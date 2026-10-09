Bayburt Aydıntepe ve Demirözü'nde meme kanserinde erken tanı için yürüyüş düzenlendi. - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe ve Demirözü'nde meme kanserinde erken tanı için yürüyüş düzenlendi.

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Bayburt Aydıntepe ve Demirözü\'nde meme kanserinde erken tanı için yürüyüş düzenlendi.
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Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde meme kanseri farkındalığı için yürüyüşler düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve sağlık çalışanlarının katıldığı etkinliklerde erken tanının önemi ve kadınların taramalara katılması gerektiği vurgulandı.

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve sağlık çalışanlarının katıldığı etkinliklerde, kadınların kanser taramalarına katılması gerektiği vurgulandı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüşler, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde tamamlandı.

İlçe kaymakamlıkları önünden başlayan yürüyüşlerde katılımcılar ana cadde üzerinden okullara kadar ilerledi. Etkinlik öncesinde katılımcılara 'Sağlığın İçin Her Gün 10.000' temalı tişörtler dağıtılırken yürüyüşün ardından elma ve su ikram edildi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle toplumda meme kanserine ilişkin bilincin artırılması, belirtiler ve risk faktörleri konusunda bilgilendirme yapılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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