Bayburt Hastanesinde Hasta Yoğunluğu Artış Gösterdi
Temmuz ayında Bayburt Devlet Hastanesi'nde 54 bin 76 hasta muayene edildi, 309 ameliyat yapıldı.
Bayburt Devlet Hastanesinde temmuz ayında hasta yoğunluğu bir önceki aya göre arttı. Haziran ayında 46 bin 829 hastanın muayene edildiği hastanede, temmuz ayında bu sayı 7 bin 247 artarak 54 bin 76'ya yükseldi. Aynı dönemde hastanede 309 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 16 bin 695 hastaya sağlık hizmeti verildi.
Hastane verilerine göre, temmuz ayında MHRS üzerinden randevulu 15 bin 930, MHRS dışı ayaktan 21 bin 451 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 54 bin 76 olarak kayıtlara geçti.
1-31 Temmuz tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:
Uzman aile hekimliği: Bin 246
Anestezi polikliniği: 302
Beyin cerrahisi polikliniği: 2 bin 212
Cildiye polikliniği: Bin 311
Çocuk cerrahisi: 60
Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 764
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 206
Enfeksiyon hastalıkları: 486
Fizik tedavi polikliniği: 2 bin 132
Genel cerrahi polikliniği: Bin 693
Göğüs cerrahisi polikliniği: 24
Göğüs hastalıkları polikliniği: Bin 13
Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 524
İç hastalıkları polikliniği: 5 bin 36
Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 788
Kalp damar cerrahisi: 498
Kardiyoloji polikliniği: 2 bin 225
Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 454
Nöroloji polikliniği: Bin 975
Ortopedi polikliniği: 3 bin 480
Plastik cerrahi polikliniği: 316
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 453
Sigara bırakma polikliniği: 11
Üroloji polikliniği: Bin 623
Acil servis: 16 bin 695
Hastanede temmuz ayında 309 ameliyat ve 119 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 101 endoskopi, 58 kolonoskopi, 5 bronkoskopi ve 63 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 19 oldu.
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