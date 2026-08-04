Bayburt Hastanesinde Hasta Yoğunluğu Artış Gösterdi

Bayburt Devlet Hastanesinde temmuz ayında hasta yoğunluğu bir önceki aya göre arttı. Haziran ayında 46 bin 829 hastanın muayene edildiği hastanede, temmuz ayında bu sayı 7 bin 247 artarak 54 bin 76'ya yükseldi. Aynı dönemde hastanede 309 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 16 bin 695 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, temmuz ayında MHRS üzerinden randevulu 15 bin 930, MHRS dışı ayaktan 21 bin 451 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 54 bin 76 olarak kayıtlara geçti.

1-31 Temmuz tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: Bin 246

Anestezi polikliniği: 302

Beyin cerrahisi polikliniği: 2 bin 212

Cildiye polikliniği: Bin 311

Çocuk cerrahisi: 60

Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 764

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 206

Enfeksiyon hastalıkları: 486

Fizik tedavi polikliniği: 2 bin 132

Genel cerrahi polikliniği: Bin 693

Göğüs cerrahisi polikliniği: 24

Göğüs hastalıkları polikliniği: Bin 13

Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 524

İç hastalıkları polikliniği: 5 bin 36

Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 788

Kalp damar cerrahisi: 498

Kardiyoloji polikliniği: 2 bin 225

Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 454

Nöroloji polikliniği: Bin 975

Ortopedi polikliniği: 3 bin 480

Plastik cerrahi polikliniği: 316

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 453

Sigara bırakma polikliniği: 11

Üroloji polikliniği: Bin 623

Acil servis: 16 bin 695

Hastanede temmuz ayında 309 ameliyat ve 119 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 101 endoskopi, 58 kolonoskopi, 5 bronkoskopi ve 63 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe okulundan yararlanan danışan sayısı ise 19 oldu.