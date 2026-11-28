Bayburt'ta diyabet okulu eğitimlerini tamamlayan katılımcılara diploma verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Devlet Hastanesi bünyesindeki diyabet okulunun kasım ayı eğitimlerini tamamlayan hasta ve hasta yakınlarına diploma verildi. Eğitimlerde kan şekeri ölçümü, insülin ve ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin hastalık kontrolündeki önemi anlatıldı.
Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülen diyabet okulunun kasım ayı eğitimleri, hasta ve hasta yakınlarının büyük ilgisiyle sona erdi. Programın bitiminde katılımcılara diyabet okulu diplomaları takdim edildi.
Eğitimler kapsamında diyabet hastalığının takibi, kan şekeri ölçümü, insülin ve ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin hastalık kontrolündeki önemi ele alındı. Bunun yanı sıra diyabete bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından korunma, düzenli hekim kontrolü ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.
Bu eğitimlerle hastaların hastalık süreçlerini daha bilinçli biçimde yönetmeleri, tedaviye uyum göstermeleri ve yaşam kalitelerini korumaları destekleniyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?