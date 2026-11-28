Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde yürütülen diyabet okulunun kasım ayı eğitimleri, hasta ve hasta yakınlarının büyük ilgisiyle sona erdi. Programın bitiminde katılımcılara diyabet okulu diplomaları takdim edildi.

Eğitimler kapsamında diyabet hastalığının takibi, kan şekeri ölçümü, insülin ve ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin hastalık kontrolündeki önemi ele alındı. Bunun yanı sıra diyabete bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından korunma, düzenli hekim kontrolü ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Bu eğitimlerle hastaların hastalık süreçlerini daha bilinçli biçimde yönetmeleri, tedaviye uyum göstermeleri ve yaşam kalitelerini korumaları destekleniyor.