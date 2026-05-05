Bayburt\'ta Gebe Okulu Eğitimi

Bayburt Devlet Hastanesi Gebe Okulu kapsamında, fizyoterapist ve diş hekimi katılımıyla toplu eğitim programı gerçekleştirildi.
Hastanede düzenlenen eğitimde, gebelere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim sonunda katılımcılara, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Küçük tarafından katılım belgeleri verildi.
Program kapsamında gebelere doğum salonu gezdirilirken, doğumhanede görev yapan ebelerle de tanışmaları sağlandı.
Yetkililer, bu tür eğitimlerle anne adaylarının doğum sürecine daha bilinçli hazırlanmasının amaçlandığını belirtti. - BAYBURT
