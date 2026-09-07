Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda bağımlılıkla mücadele için stant kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda bağımlılıkla mücadele için stant kuruldu

Bayburt\'ta Halk Sağlığı Haftası\'nda bağımlılıkla mücadele için stant kuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kaybetmeden Fark Et' temasıyla bağımlılıkla mücadele bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bayburt'ta 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Kaybetmeden Fark Et' temasıyla bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta vatandaşlara tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bağımlılığın zararları ve korunma yolları anlatılırken, karbonmonoksit (CO) ölçümleri ile nikotin bağımlılığı testleri gerçekleştirildi.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara, kentte hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinden yararlanabilecekleri konusunda bilgi verildi ve başvurular için yönlendirme yapıldı.

Stantta ayrıca sağlıklı ve bağımsız yaşam konusunda farkındalık oluşturacak broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: İHA

9 Eylül, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda bağımlılıkla mücadele için stant kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:31
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:36:00. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda bağımlılıkla mücadele için stant kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement