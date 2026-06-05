Omurga Sağlığım Projesi kapsamında Bayburt'ta ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapıldı. Kent genelindeki ortaokullarda öğrenim gören bin 900 öğrenci, taramadan geçirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda yapılan çalışmada, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin omurga sağlığı kontrol edildi. Sağlık ekipleri, öğrencileri skolyoz açısından değerlendirerek, muayenelerini gerçekleştirdi.

Taramalarda riskli bulguya rastlanan öğrencilerin ailelerine de gerekli bilgilendirme yapıldı. Çalışmayla, öğrencilerin gelişim döneminde omurga sağlığının takip edilmesi ve skolyozun erken dönemde fark edilmesi sağlanıyor.

Omuzlarda yükseklik farkı, kürek kemiklerinde eşitsizlik, belde asimetri, bir tarafa doğru eğilme ile sırt ve bel ağrısı skolyoz belirtileri arasında yer alıyor. Erken teşhis, eğriliğin ilerlemeden kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynuyor. - BAYBURT