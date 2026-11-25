Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezinde, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimi gerçekleştirildi.

Doktor, diş hekimi, diyetisyen, fizyoterapist ve psikoloğun katılımıyla düzenlenen eğitimde, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığındaki yeri ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi ele alındı. Sağlık çalışanları, mesleki deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılara bilgi sundu. Eğitimde günlük yaşamda karşılaşılan sağlık sorunları, hastalık risklerinin azaltılması ve bireylerin kendi sağlıklarını korumada üstlenebilecekleri sorumluluklar üzerinde duruldu. Katılımcılara eğitimin sonunda katılım belgeleri takdim edildi.

SAHA eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların merkezle iletişime geçebileceği bildirildi.