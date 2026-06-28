Bayburt’ta Sıcaklık Bilgilendirme Standı - Son Dakika
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Bayburt’ta Sıcaklık Bilgilendirme Standı

Bayburt’ta Sıcaklık Bilgilendirme Standı
28.06.2026 10:39
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Bayburt Devlet Hastanesi, sıcak havalarda korunma yöntemleri için bilgilendirme standı açtı.

Bayburt Devlet Hastanesinde, artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Stantta vatandaşlara, sıcak havalarda alınması gereken önlemler ile cilt kanserinden korunma yöntemleri anlatıldı.

Poliklinik girişinde kurulan stantta sağlık personeli, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması, yeterli sıvı tüketilmesi, açık renkli giysilerin tercih edilmesi ve güneş koruyucu ürün kullanımı konularında uyarılarda bulundu.

Bilgilendirme faaliyetinde ayrıca cilt kanseri riskine dikkat çekildi. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalınmaması ve şüpheli cilt değişikliklerinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği vurgulanarak, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bayburt’ta Sıcaklık Bilgilendirme Standı - Son Dakika

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