Bayburt'ta Üroloji Ameliyatları Başarıyla Gerçekleşti
Bayburt Devlet Hastanesi'nde 6 hasta başarılı üroloji ameliyatlarıyla tedavi edildi.
Bayburt Devlet Hastanesi üroloji kliniğinde farklı rahatsızlıkları bulunan 6 hasta, yapılan başarılı ameliyatlarla tedavi edildi.
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mücahit Macit tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 hastaya mesane kanserine yönelik kapalı ameliyat uygulanırken, 2 hastanın böbrek taşları lazer yöntemiyle kırıldı. Ayrıca 2 hastaya da farklı ürolojik rahatsızlıklar nedeniyle cerrahi müdahalede bulunuldu.
Ameliyatları başarılı geçen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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