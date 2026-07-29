Bayburt'ta Yeni Göz Uzmanı Göreve Başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta Yeni Göz Uzmanı Göreve Başladı

Bayburt\'ta Yeni Göz Uzmanı Göreve Başladı
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Op. Dr. Şakir Arıman, Bayburt Devlet Hastanesi'nde göz polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Bayburt Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şakir Arıman görevine başladı.

Bayburt Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şakir Arıman'ın temmuz ayı itibarıyla hasta kabulüne başladığı bildirildi.

Açıklamada, göz hastalıkları polikliniğinden muayene olmak isteyen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile Alo 182 üzerinden randevu alabilecekleri belirtildi.

Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte Bayburt'ta göz hastalıkları alanında sunulan sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Bayburt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Yeni Göz Uzmanı Göreve Başladı - Son Dakika

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