Baydemir, inmede ilk 4.5 saatte pıhtı eriticiyle ölüm oranının azaldığını söyledi - Son Dakika
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Baydemir, inmede ilk 4.5 saatte pıhtı eriticiyle ölüm oranının azaldığını söyledi

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Baydemir, inmede ilk 4.5 saatte pıhtı eriticiyle ölüm oranının azaldığını söyledi
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Doç. Dr. Recep Baydemir, inmenin dünyada ölüm nedenleri arasında 3., sakat bırakan hastalıklarda ilk sırada olduğunu belirtti. Baydemir, ilk 4.5 saatte pıhtı eritici tedavi ve ilk 6 saatte mekanik pıhtı çıkarma ile ölüm ve sakat kalma oranlarının azaldığını söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Baydemir "Ekim Ayı İnme Farkındalık Ayı" dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Recep Baydemir, İnmeyi önlemek için yapılması gerekenler konusunda farkındalık oluşturmak ve inmeye dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamada, "29 Ekim'i Dünya İnme Günü olarak kutlamaktayız. İnme, halen dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada, sakat bırakan hastalıklar arasında ise ilk sırada yer almaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 17 milyon kişi inme geçirmekte ve bunların 6 milyonu da hayatını kaybetmektedir. Her 2 saniyede 1 kişi inme geçirirken; 6 saniyede 1 kişi de inmeden hayatını kaybetmektedir" ifadelerini kullandı.

İnme belirtilerine dikkat etmek gerekir

Doç. Dr. Baydemir, "İnmede; kol ve bacaklarda ani başlayan tek taraflı güçsüzlük veya uyuşma, konuşma güçlüğü ve bozukluğu, yüzde asimetri, çift görme, dengesizlik ve bilinç seviyesindeki değişiklikler belirtiler arasında yer almaktadır. İnme riskinin azaltılmasında; tansiyon kontrolü, sigara kullanımının önlenmesi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz ile kullanılan ilaçların doktor tavsiyesi ile alınması birincil yöntemlerdendir. İnme beyin damar hastalıklarında ani olarak ortaya çıkan ve çok hızlı tedavi gerektiren bir durum olması sebebiyle derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

İnme tedavisine ne kadar erken başlanırsa, iyileşme şansı o kadar yüksek olur

Doç. Dr. Recep Baydemir, İnme tedavisine ne kadar erken başlanırsa, iyileşme şansının o kadar yüksek olduğunu, son 20 yılda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile artık inmenin tedavi edilebilir bir hastalık haline geldiğine değinerek, "İlk 4.5 saat içinde damar yoluyla verilen pıhtı eritici tedavi ve ilk 6 saatlik zaman diliminde uygulanan mekanik olarak pıhtı çıkarma işlemi ile hastalığa bağlı ölüm ve sakat kalma oranları anlamlı şekilde azaltmaktadır. Tıkanan damar bölgesinde her bir dakikada yaklaşık 2 milyon sinir hücresi fonksiyonunu yitirmektedir. Bu nedenle amaç; inme vakalarının erken tanınması ile uygun ileri tedavi merkezlerine yönlendirerek en kısa zamanda tıkanan damar bölgesindeki dolaşımın tekrar sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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