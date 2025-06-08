Bayram Dönüşünde Uyku Apnesi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bayram Dönüşünde Uyku Apnesi Uyarısı

Bayram Dönüşünde Uyku Apnesi Uyarısı
08.06.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Tevfik Özlü, uyku apnesi hastalarını bayram dönüşü araç kullanırken uyardı.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram tatili dönüşünde yolculuk yapacak sürücüleri 'uyku apnesi' konusunda uyararak, "Uyku apnesi olanlar; gece boyunca dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Bu kişilerin çok uyuduğu söylenir fakat ne kadar uyusalar da dinlendirici, kaliteli, derin bir uyku uyuyamıyorlar. Eğer bayram dönüşünde araç kullanacaklarsa; bir önceki gecede cihazlarını kullansınlar, en az 4-6 saat dinlendirici bir uyku uyumalı ve sonrasında seyahate çıkmalıdırlar" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, uykuda 10 saniyelik nefes alamama belirtisiyle teşhisi konulan 'uyku apnesi'ne dikkati çekerek, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde şehirlerarası seyahat edecek sürücülere uyarılarda bulundu. Özlü, 'uyku apnesi' hastalarının cihazlarını etkili şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bayram tatili dönüşleri başlıyor. Uzun mesafeli araba kullanımı söz konusu olacak. Bu süreçte özellikle 'uyku apnesi' olanlar; gece boyunca dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Bu kişilerin çok uyuduğu söylenir fakat ne kadar uyusalar da dinlendirici, kaliteli derin bir uyku uyuyamıyorlar. Bundan dolayı gün boyu uyku halindedirler. Pasif anlarda, bazen de aktif çalıştıkları anlarda bile uykuları gelebilir. Bu kişiler, kendilerine verilen tedavide cihazları yeterince efektif kullanmıyorsa, kaliteli ve derin bir uyku uyuyamadıkları için araba kullanırken tatlı bir uyku ve kendinden geçme, şekerleme uyku ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bir anlık bir iç geçmesi ve dalgınlık korkunç sonuçlar meydana gelebiliyor. 'Uyku apnesi' olanları uyarmakta fayda var. Eğer bayram dönüşünde araç kullanacaklarsa; bir önceki gecede cihazlarını kullansınlar, en az 4-6 saat dinlendirici bir uyku uyumalı ve sonrasında seyahate çıkmalıdırlar. Dikkate alınmaması facia ile sonuçlanabilir" dedi.

'HİÇ UYUMAMIŞ GİBİ HİSSEDENLERDE DE 'UYKU APNESİ' OLABİLİR'

Prof. Dr. Özlü, 'uyku apnesi' olan hastaların çoğunun bu durumu fark etmediğini belirterek, "Pek çok kişi, 'uyku apnesi' olduğunun farkında değil. Hastanın; uykuda horlaması ve tanıklı apne denilen, yanında uyuyan kişi hastanın ara ara nefesinin durduğunu, 10 saniye kadar nefes alamadığını gözlemlerse, gündüz de aşırı uykulu hal söz konusu olması bu hastalığın belirtilerindendir. Gazete okurken, araç kullanırken hemen içleri geçer ve oldukları yerde uyumaya başlarlar. Sabahları da yorgun uyanıp, sanki hiç uyumamış gibi hissedenlerde de 'uyku apnesi' olabilir" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Tevfik Özlü, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayram Dönüşünde Uyku Apnesi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

12:14
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 13:24:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram Dönüşünde Uyku Apnesi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.