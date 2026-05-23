Bayramda Dengeli Beslenme Önerileri

23.05.2026 10:15
Diyetisyen Merve Demirciler, Kurban Bayramı'nda dengeli beslenme ve doğru et tüketimi önerdi.

Sular Akademi Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Merve Demirciler, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimi ve yanlış pişirme yöntemlerinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bayram boyunca dengeli beslenme çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramda et tüketimiyle alakalı Özel Sular Akademi Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Merve Demirciler, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kurban eti hemen tüketilmemeli"

Diyetisyen Demirciler, bayram gününe mutlaka yeterli ve dengeli bir kahvaltıyla başlanması gerektiğini söyledi. Kahvaltılarda kızartma ve ağır yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Demirciler, protein ihtiyacının yumurta ve peynir gibi besinlerle karşılanmasının daha sağlıklı olacağını belirterek, "Kurban etlerini kesimin hemen ardından tüketmek yerine 12 ila 24 saat arasında dinlendirdikten sonra tüketmek sindirim açısından daha sağlıklı olacaktır. Et tüketirken yanında mutlaka mevsim yeşillikleri ve salatalara yer verelim. Etin yararlılığını korumak adına et öğünlerinde yoğurt ve ayran tüketimini sınırlandırabiliriz. Bunun yerine limonlu, yeşillik ağırlıklı salatalar tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

"Bayram ziyaretleri arasında kısa yürüyüşler yapın"

Bayramda şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edilmesi gerektiğini de söyleyen Diyetisyen Demirciler, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Dondurma ya da hafif sütlü tatlılar daha uygun seçenekler olacaktır. Gün içerisinde hareket etmeyi ihmal etmeyelim. Bayram ziyaretleri arasında yapılacak kısa yürüyüşler hem sindirime hem de genel sağlığa katkı sağlayacaktır. Mangal yapılacaksa et ile ateş arasında yaklaşık 30 santimetre mesafe bırakılmasına dikkat edilmelidir. Bu yöntem daha sağlıklı bir pişirme sağlar. Kavurma, ızgara ve haşlama gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan uzak durulmalıdır. Ayrıca günün her öğününde et tüketmek yerine beslenme düzenini dengelemek önemlidir. Öğlen et tüketildiyse akşam sebze yemeği tercih edilebilir. ya da öğlen hafif sebze ve yoğurt ağırlıklı beslenilip akşam et tüketilebilir. Dengeli ve kontrollü beslenme, bayramı daha sağlıklı geçirmemize yardımcı olacaktır."

Hatice Üzüm isimli vatandaş ise Kurban Bayramı öncesi diyetisyenden beslenme önerisi aldığını belirterek, "Kilo kontrolümü korumak için diyetisyenden öneriler aldım ve nasıl beslenmem gerektiğini söyledi. Bunlar dikkate alıp, ailemi de bilgilendirme yaparak kilo kontrolümü sağlayacağım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:40:22. #7.12#
