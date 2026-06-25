Devlet hastanesindeki acil durum tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
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Devlet hastanesindeki acil durum tatbikatı gerçeği aratmadı

Devlet hastanesindeki acil durum tatbikatı gerçeği aratmadı
25.06.2026 17:28  Güncelleme: 17:40
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Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı kapsamında düzenlenen yangın ve acil durum tatbikatı, hasta tahliyesi, yaralılara müdahale ve kriz yönetimi uygulamalarıyla gerçeği aratmadı. Tatbikat sonrası personele uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'nde muhtemel yangın ve acil durumlara hazırlık amacıyla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Besni Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında düzenlenen tatbikatta, hazırlanan senaryo doğrultusunda yangına müdahale, hasta tahliyesi, yaralılara acil sağlık hizmeti sunulması ve kriz yönetimi uygulamaları gerçekleştirildi. Senaryo kapsamında dumandan etkilenen hastaların tahliyesi, yaralıların triyaj alanlarında değerlendirilmesi, acil müdahale süreçleri ile panik yaşayan hasta ve yakınlarına yönelik psikososyal destek uygulamaları canlandırıldı. Tatbikat boyunca kurumlar, görev dağılımı ve koordinasyon planı doğrultusunda acil durum prosedürlerini uyguladı. Tatbikat öncesinde ise hastanede masa başı planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, hastane yöneticileri ve görevli personelin katıldığı toplantıda Hastane Sivil Savunma Sorumlusu Sami Avçin tarafından senaryo ve ekiplerin görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sami Avçin koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatla, yangın ve benzeri acil durumlarda görev alacak ekiplerin koordinasyonu, hasta tahliye süreçleri, müdahale prosedürleri ve kurumlar arası iş birliğinin uygulamalı olarak test edilmesi amaçlandı.

Tatbikatın ardından Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane personeline uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi. Eğitimde yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı, ilk müdahale yöntemleri ve yangın anında alınması gereken güvenlik tedbirleri uygulamalı olarak anlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Besni, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Devlet hastanesindeki acil durum tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

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