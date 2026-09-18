Beypazarı'nda kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi

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Beypazarı\'nda kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla Ankara\'ya sevk edildi
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Beypazarı Devlet Hastanesine başvuran 45 yaşındaki hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Zamanla yarışılan kritik durumda, Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren vatandaş, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Beypazarı Devlet Hastanesine başvuran 45 yaşındaki hastaya ilk müdahale acil serviste yapıldı. Buradaki uzman doktorların gerçekleştirdiği tetkik ve incelemeler sonucunda hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Zamanla yarışılan kritik durumda, hastanın en hızlı şekilde tam teşekküllü bir merkeze ulaştırılması için Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans talep edildi. Beypazarı'na kısa sürede ulaşan hava ambulansı ekipleri hastayı Ankara Şehir Hastanesine nakletti.

Kaynak: İHA
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