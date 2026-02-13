Biga\'da Diyabet Eğitimi Tamamlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türkiye Diyabet Programı kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan hastalara katılım belgeleri takdim edildi.
Biga Devlet Hastanesi tarafından diyabetle sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde yürütülen Diyabet Okulu sona erdi.
Hastane konferans salonunda düzenlenen programda konuşan diyabet hemşiresi Nihal Alıcı, eğitimlerde diyabetin tanımı, tedavi yöntemleri ve hastalıktan korunma yolları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldığını belirtti.
Program, eğitimleri tamamlayan kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
