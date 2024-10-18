Bilecik\'te Gebe Okulu ile Anne adaylarına Destek

Sağlık

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki "Gebe Okulu"nda uzmanlar tarafından anne adaylarının hamilelik ve doğum sürecini sağlıklı geçirmeleri amacıyla eğitim veriliyor.

Her ay "Gebe Okulu"nda yaklaşık 70 anne adayı, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anestezi uzmanları ile sorumlu ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve sosyal çalışanlardan oluşan ekip tarafından hamilelik, doğum ve sonrasına ilişkin eğitimlerle bilgilendiriliyor.

Anne adaylarının doğum süreci hakkında bilgi edinmeleri, normal doğum korkusunu aşmalarını ve doğum ağrısıyla başa çıkmaları amaçlanan eğitim sürecine, hamilelerin eşleriyle birinci derece yakınları da dahil ediliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, eğitimlerin gebelerde anksiyeteyi (kaygı bozukluğu) azalttığını ve normal doğum isteğini artırdığını söyledi.

Eğitimlerin, gebeliğin ilk haftalarından itibaren başlayarak duygusal ve fiziksel hazırlık süreçlerini kapsadığını belirten Şahin, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip edilen gebeler, ücretsiz olarak Gebe Okulumuzdan faydalanabilmektedir. Gebe Okulunda, gebelere gebelik ve doğum süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmakta, doğum yapacakları travay-doğum-lohusa (TDL) odaları gösterilmekte ve doğum süreci hakkında bilgi verilmektedir. Eğitimini tamamlayan tüm gebelere ve yakınlarına sertifika verilmektedir." diye konuştu.

Gebe Okulunda görevli sorumlu ebe Emine Ayanoğlu da eğitimlerin sadece anne adaylarına değil, destek olabilecek yakınlarına da verildiğini bildirdi.

Ayanoğlu, gebelik ve sonrası süreçte etkin bir çevre hazırlayarak en iyi deneyimi sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Doğum sonrasında burada aldığım bilgiler gerçekten çok işime yaradı"

Gebe Okulundaki eğitimlere katılarak normal doğumla bebeğini dünyaya getiren Beranur Yıldırım, eğitimlerin kendisine büyük güven kazandırdığını, öğrendiklerini doğum sırasında uyguladığını belirtti.

Eğitimlere katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Yıldırım, "Muayene esnasında doktorumun bilgilendirmesiyle gelmiştim. Hemşireler de bizi buraya yönlendirmişti. Doğum sonrasında burada aldığım bilgiler gerçekten çok işime yaradı." dedi.

Beranur Yıldırım'ın eşi Burak Yıldırım ise karısıyla katıldıkları eğitimin kendileri için son dereceye yararlı olduğunu anlattı.

Eğitimlerin Bilecik'te de verilmesinin büyük bir şans olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sağlıkçı olmamıza rağmen bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu tespit ettik, gördük. Gebelikten, doğumdan sonra bunun faydasını gördük. Emzirme eğitimini aldığımız için bizim işimizi çok kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.