Bilecik'te İlk Radikal Sistektomi Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bilecik'te İlk Radikal Sistektomi Başarıyla Yapıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk radikal sistektomi operasyonu gerçekleştirilerek tümörlü mesane çıkarıldı.

26.02.2025 19:43
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Bilecik'te ilk kez radikal sistektomi operasyonu yapıldı

Yaklaşık 7-8 saat süren operasyonda tümörlü mesane çıkarıldı ve ince bağırsaktan yeni mesane yapıldı

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Topaktaş;

"Bu operasyonu Tıp Fakültesi hastaneleri dışında Bilecik'te ilk defa gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız"

"Artık hastalarımızı il dışına sevklerde yüksek oranda azalma yaşanacak"

BİLECİK - Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez radikal sistektomi (yapay mesane) operasyonu yapıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine idrardan pıhtılı kanama şikayetiyle başvuran Arif Avni Çehreli adlı hasta tetkiklerinde mesanenin neredeyse tamamına yakınını dolduran tümör tespit edildi. Hastayı muayene eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç ardından hemen hastayı radikal sistektomi ameliyatına aldılar.

Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği anlatan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, mesanenin kas tabakasını tutan ve lokal olarak ilerlemiş mesane kanseri olan hastalar için en etkin tedavi yöntemi 'Radikal Sistektomi+ ilealloop' (tümörlü mesanenin çıkarılması ve ince bağırsaktan yeni mesanenin yapılması) yöntemidir. Bu operasyonun Bilecik'te ilk kez yapıldı. Bu tür büyük ameliyatlar, çok fazla deneyim, tecrübe, yeterli donanım ve ekip çalışmasını gerektirmektedir. Ortalama operasyon süresi 7-8 saat civarında olup üroloji bölümünün en kapsamlı ve en büyük ameliyatlarından birisidir. Üroloji ekibimizle beraber böylesi büyük ve kompleks bir operasyonu, Tıp Fakültesi hastaneleri dışında Bilecik ilimizde ilk defa gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız" dedi.

"Artık hastaları il dışına sevklerde yüksek oranda azalma yaşanacak"

Radikal ürolojik, onkolojik ve fonksiyonel cerrahileri Bilecik'te başarı ile uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Topaktaş, "Başarılı geçen operasyon sonrası Arif Avni Çehreli'nin sağlığına kavuştu. Ayrıca Radikalsistektomi + ilealloop (bağırsaktan yeni mesane yani yapay mesane operasyonu) ürolojinin en uzun ve komplike cerrahi işlemi olduğu için Bilecik'teki hastalarımız daha önce şehir dışına sevk ediliyordu, artık il dışına sevklerde yüksek oranda azalma yaşanacak" dedi.

Kanser hastalarının Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde şifa bulmaya devam edeceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ise; operasyonda emeği geçen Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç ve üroloji ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bilecik'te İlk Radikal Sistektomi Başarıyla Yapıldı - Son Dakika

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