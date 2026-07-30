Bilecik’te Kalp Delikleri Ameliyatsız Kapatıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kalpteki doğuştan delik ameliyatsız kapatıldı.

Bilecik'te daha önce tekrarlayan iskemik inme öyküsü bulunan 45 yaşındaki M.T.'nin Kardiyoloji Kliniği'nde yapılan ileri tetkiklerinde, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında doğuştan kalan ve normalde kapanması gereken açıklığın yüksek risk taşıdığı tespit edildi. Kardiyoloji ve nöroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucu hastanın perkütan PFO kapama işlemine uygun olduğuna karar verildi. İşlem, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ekibi ile Kütahya Şehir Hastanesi'nden gelen uzman hekimlerin iş birliğinde gerçekleştirildi. Kasıktan girilerek uygulanan yöntem sayesinde açık kalp ameliyatına ihtiyaç duyulmadan, özel bir kapama cihazı kullanılarak kalpteki açıklık başarıyla kapatıldı. Hastanın tedavisi sorunsuz şekilde tamamlandı.

Öte yandan, uzmanlar patent foramen ovale (PFO) rahatsızlığının bazı kişilerde pıhtının beyne ulaşmasına neden olarak tekrarlayan felç riskini artırabileceğini belirterek, özellikle genç yaşta nedeni açıklanamayan inme geçiren hastalarda ileri kardiyolojik değerlendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, ilde ileri kardiyolojik girişimlerin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini belirterek, "İlimizde ileri kardiyolojik işlemlerin uygulanabilirliğini artırmak, vatandaşlarımıza güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu başarılı işlemde emeği geçen Kardiyoloji ekibimize, destek veren hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.