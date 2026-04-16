Bilecik'te Yeni Nesil Kalp Pili Uygulandı

16.04.2026 14:04
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde büyük şehirlerdeki sayılı merkezlerde uygulanabilen ileri düzey bir kalp pili yöntemi ilk kez hayata geçirildi. Kalbinde ciddi ritim bozukluğu bulunan 75 ve 80 yaşlarındaki iki hastaya, 'İleti Sistemi Pacing' adı verilen yeni nesil kalp pili uygulandı. Uygulanan yöntem sayesinde hastaların kalbi daha doğal ve sağlıklı bir ritimle çalışmaya başladı. Daha önce benzer ileri tedaviler için hastaların farklı illere sevk edilmesi gerekirken, gerçekleştirilen bu uygulama ile birlikte Bilecik'te de modern tedavi imkanları sunulmaya başlandı.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Dr. Öğretim Üyesi Enes Çelik ile Uzman Dr. Neryan Özgül Özden, yöntemin klasik kalp pili uygulamalarından farklı olduğunu ifade etti. Doktorlar, bu teknikte kalbin kendi doğal iletim sisteminin kullanıldığını, bu sayede daha fizyolojik bir çalışma sağlandığını ve ilerleyen süreçte oluşabilecek kalp yetmezliği riskinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Gerçekleştirilen operasyonlara Eskişehir Şehir Hastanesi'nden destek amacıyla Doç. Dr. Mehmet Özgeyik'in de katkı sundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Bilecik, Hastane, Sağlık, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:17:22.
