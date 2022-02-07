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Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu - Son Dakika

Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu

07.02.2022 09:52
Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu

Sağlıklı bir ilişkide dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de çiftlerin cinsel hayatı oluyor. Pek çok çift cinsel hayatlarının daha güzel olabilmesi için hangi saatlerin cinsel ilişki için en uygun olduğunu araştırıyor.

"CİNSEL İLİŞKİ İÇİN EN UYGUN SAAT ÖĞLEDEN SONRA 3"

Erkeklerde cinsel isteği artıran testosteron seviyesi, sabahın erken saatlerinde en yüksek seviyeleri görürken, kadınlarda bu durum geçerli değil.

Erkekler, öğlen saatlerine doğru testosteron seviyelerinde düşüş yaşarken, östrojen seviyelerindeki artış kadınları duygusal olarak daha iyi anlamalarını ve kadınların ihtiyaçlarına daha duyarlı bir şekilde cevap vermelerini sağlıyor.

Uplifers.com'da yer alan habere göre; Kadınlar ise öğlen saatlerinde kortizol seviyelerinde yükselme yaşadıklarından kendilerini daha enerjik ve uyarılmış hissediyorlar.

Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu

Kadınlarda ve erkeklerde gün içerisinde meydana gelen bu hormonal değişimler göz önünde bulundurulduğunda da, iki tarafın birbirine en iyi uyumlandığı saatin öğleden sonra 3 olduğu düşünülüyor.

Tabii ki, bu sonuç cinsel ilişkiler için en uygun saatin hangisi olduğunu araştıran birçok çalışmadan yalnızca birinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani öğleden sonra 3 sizin için uygun bir zaman değilse diğer seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

"DİĞER VERİMLİ SAAT İSE SABAH 7.30"

Forza Supplement'ın 1000 katılımcı ile yürüttüğü bir araştırmada, cinsel birleşme için en uygun olabilecek zaman dilimlerinden bir diğeri de saat 07.30 olarak bulundu.

Seks oyuncakları üreten Lovehoney Şirketi'nin yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin sabah 6 ile 9 arasında, kadınların ise gece 11 ile 2 arasında cinsel ilişki yaşamayı tercih ettiklerini ortaya koydu.

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Cinsel İlişki, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu - Son Dakika


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