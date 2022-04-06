Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti - Son Dakika

Bilim insanları, ilaçlara dirençli mikropların vücutta nasıl etki yarattığını ortaya koymak adına bir çalışma gerçekleştirdi. Aylar süren çalışmanın sonuçları da önceki günlerde açıklandı.

KLİNİK ORTAMLARDA TEST ETTİLER

Bilim insanları, klinik ortamlarda gerçekleştirdikleri testlerde özellikle antibiyotik ve diğer etkili ilaçlara karşısında mikropların nasıl şekillendiğini araştırdı.

SONUÇLAR ÜRKÜTÜYOR

Buna göre Avustralyalı araştırmacılar, ilaca dirençli bakterilerin yayılmasının yaygın enfeksiyonlardan ölüm riskini artırdığını tespit etti. Yani, ilaçlara dirençli mikroplar, hastalardaki ölüm riskini ciddi oranda yükselterek ciddi tehlikelere neden oluyor.

EN KIRILGAN GRUPLAR ÇOCUKLAR

İnsanlar, daha önce tedavi edilebilen yaygın enfeksiyonlardan ölüyor çünkü bu hastalıklara neden olan bakteriler tedaviye dirençli hale geliyor. Araştırmaya göre çocuklar ve yoksul ülkeler antimikrobiyal dirence (AMR) bağlı ölümlerde en kırılgan gruplar.

KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI ÖN SIRALARDA

204 ülkeye ait hastaneler, önceki bilimsel çalışmalar ve diğer veri kaynaklarından alınan hasta kayıtlarını kullanan araştırmaya göre, AMR kaynaklı ölümlerin çoğuna, zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve sepsise yol açabilen kan dolaşımı enfeksiyonları neden oldu. MRSA (Metisiline dirençli Staphylococcus aureus bakterisi) özellikle ölümcülken, E. coli ve diğer birkaç bakteri türünün yüksek düzeyde ilaç direnciyle bağlantılı olduğu tespit edildi.