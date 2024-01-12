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ABD'deki Zombi Geyik Hastalığı İnsanlara da Bulaşabilir - Son Dakika
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ABD'deki Zombi Geyik Hastalığı İnsanlara da Bulaşabilir

ABD'de geçen yıl yaşanan zombi geyik hastalığı salgınında 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde görülen hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısı yapıldı. Kronik zayıflama hastalığı olan CWD'nin ortadan kaldırılmasının zor olduğu belirtilirken, biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların gelecekte daha sık görülebileceği uyarısında bulundu.

ABD\'deki Zombi Geyik Hastalığı İnsanlara da Bulaşabilir
12.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 17:32
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Bilim insanları, geçen yıl boyunca ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşayan 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde görüldü.

''İNSANLAR TEHLİKEYE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI''

Kronik israf hastalığı (CWD) adı verilen zombi geyik hastalığını araştıran Dr. Cory Anderson, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, bir gecede, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu. Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli." açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık'ta 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti. Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

''ORTADAN KALDIRILMASI SON DERECE ZOR''

CWD bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması son derece zor. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir ve bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğunu belirtiyor. Bu gelişme, ABD'li biyoteknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'un hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 2050'de 2020'ye kıyasla 12 kat daha fazla insanı öldürebileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi. Şirket yayılma diye bilinen, zoonotik hastalıkların yol açtığı epidemilerin, iklim değişikliği ve ormansızlaşma nedeniyle gelecekte daha sık görülebileceğini söyledi. Grubun araştırmasına göre, 1963'le 2019 arasında epidemiler her yıl neredeyse yüzde 5, ölümlerse yüzde 9 arttı.

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