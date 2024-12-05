Bilinçsiz İlaç Kullanımına Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bilinçsiz İlaç Kullanımına Uyarı

Bilinçsiz İlaç Kullanımına Uyarı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Tartar, yanlış antibiyotik kullanımının sağlık sorunlarına yol açtığını açıkladı.

05.12.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tartar, yazılı açıklamasında, özellikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını kaydeden Tartar, bu durumun hastalık ve ölüm oranlarının artmasına, hastanede yatış sürelerinin uzamasına neden olduğunu ifade etti.

Nezle ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmadığına dikkati çeken Tartar, şunları kaydetti:

"Ağrı kesiciler ve mide koruyucu ilaçlar doktorun tavsiye ettiği süreçlerde kullanıldığında faydalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği, mide kanaması gibi ciddi durumlar yaşanabilir. Bu ilaçların kullanımında da dikkatli olunmalı. Hekiminize danışmadan antibiyotik, ağrı kesici ya da mide koruyucu ilaçları kullanmayınız. Hekiminiz gerekli görmedikçe bu ilaçların reçete edilmesini talep etmeyiniz."

Tartar, sağlıklı toplum için vatandaşların ilaç tüketimi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Antibiyotik, Antibiyotik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bilinçsiz İlaç Kullanımına Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bilinçsiz İlaç Kullanımına Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.